В Минске запустили проект по мониторингу качества поверхностных вод

Tекст: Вера Басилая

Пилотный проект по экологическому мониторингу качества поверхностных вод стартовал в Белоруссии, передает Атом Медиа. В рамках инициативы соглашение о сотрудничестве было подписано на открытии выставки «Ecology Expo – 2025» в Минске представителями России и Белоруссии.

Комплекс мониторинга разместили на реке Днепр вблизи сброса очищенных сточных вод. Это технологическое решение позволяет осуществлять непрерывный контроль ключевых параметров воды, среди которых pH, растворенный кислород, температура, мутность, ХПК, содержание нитратов. Вся информация поступает в цифровую платформу в режиме реального времени. Система работает автономно благодаря солнечным панелям и накопителям.

Заместитель гендиректора по стратегии АО «Росатом Экологический интегратор» Наталья Кудлаева отметила, что соглашение стало частью широкой программы российско-белорусского сотрудничества в цифровых технологиях экологического мониторинга. Она подчеркнула важность создания сети подобных мониторинговых буев для оперативного выявления загрязнений и предотвращения экологических последствий.

Начальник белорусского республиканского центра аналитического контроля Олег Бузо заявил, что проект позволит не только фиксировать изменения качества воды, но и оперативно реагировать на них, минимизируя риски для экосистем.

Генеральный директор российской компании «Экоинструмент» Кирилл Ахадов выразил уверенность, что благодаря проекту удастся внедрить инновационные подходы к сохранению водных ресурсов.

Международная выставка «Ecology Expo – 2025» является крупнейшим мероприятием экологической отрасли в Белоруссии в этом году.