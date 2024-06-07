Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Tекст: Валерия Городецкая

Он также отметил уязвимость европейских стран перед ядерными ударами, напомнив, что развитая система предупреждения о ракетном нападении есть только у России и США, передает РИА «Новости».

«Если, не дай Бог, дойдет до каких-то ударов, то все же должны понимать, что у России есть система СРПН – система предупреждения о ракетном нападении. У США [она тоже] есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны», – сказал Путин.

Ранее Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.