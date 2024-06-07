До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
Путин: Россия не бряцает ядерным оружием
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.
Он также отметил уязвимость европейских стран перед ядерными ударами, напомнив, что развитая система предупреждения о ракетном нападении есть только у России и США, передает РИА «Новости».
«Если, не дай Бог, дойдет до каких-то ударов, то все же должны понимать, что у России есть система СРПН – система предупреждения о ракетном нападении. У США [она тоже] есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны», – сказал Путин.
Ранее Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.