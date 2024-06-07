  • Новость часаПутин: Россия будет прирастать Арктикой
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    17 комментариев
    7 июня 2024, 19:51 • Новости дня

    ВС России поразили места хранения безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В течение недели российские Вооруженные силы нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу ВПК. Кроме того, были уничтожены арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров и пункты временной дислокации войск.

    Группировка войск «Север» продолжила продвижение вглубь обороны противника. На этом участке были уничтожены как живая сила противника, так и техника. В частности, крупные потери понесли бригады морской пехоты ВСУ, а также двух бригад теробороны. Одновременно с этим российские войска отразили 36 контратак штурмовых формирований противника. Потери ВСУ составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР Stryker и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

    Также группировки войск «Запад» заняла более выгодные рубежи. Войска поразили формирования четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины. При этом отразили 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Как сообщалось ранее, Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ.

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    6 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Личный состав казахстанских вооруженных сил в четверг подняли по тревоге для проведений занятий по боевой подготовке, сообщили в министерстве обороны страны.

    В учениях задействован личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие мероприятия обозначают летний период обучения, начинающийся с 1 июня и завершающийся 31 октября. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море отрабатывается подготовка боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего. Развертывается техника и пункты управления, проверяется способность войск реагировать на возможные угрозы.

    Подобные мероприятия направлены на повышение слаженности работы органов военного управления, эффективность взаимодействия с другими войсками и совершенствование навыков военнослужащих.

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    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    6 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    @ Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таможенное управление немецкого города Эссена сообщило о проведении предварительного расследования в отношении ответственного за автосалон в Бохуме, подозреваемого в нарушении санкций против России.

    По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.

    На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.

    Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.

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    6 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Названа дата прибытия российских военных кораблей в Гавану

    Отряд российских военных кораблей посетит Гавану

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находится в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», передает РИА «Новости».

    Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам. Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.

    В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.


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    7 июня 2024, 10:46 • Новости дня
    Убит зампредседателя движения «Зов народа» Еговцев
    Убит зампредседателя движения «Зов народа» Еговцев
    @ t.me/zovnaroda

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев убит минувшей ночью в Московской области, рядом со своим домом, сообщили представители движения.

    Начато следствие, передает ТАСС.

    Деятельность общественной организации «Зов народа», как сказано в описании движения в социальных сетях, направлена на сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

    Представители движения писали публичные доносы и обращения в адрес надзорных ведомств с просьбой проверить высказывания различных деятелей на предмет того, не занимаются ли они дискредитацией ВС России. В том числе такие обращения поступали в отношении высказываний иноагента Максима Галкина, блогера Анастасии Ивлеевой, участников группы «Би-2».

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    7 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Следствие назвало соучастников генерала Попова

    Следствие назвало погибшего на СВО генерала Цокова соучастником Попова

    Следствие назвало соучастников генерала Попова
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арестованный за мошенничество в особо крупном размере экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

    По версии следствия, Попов совершил хищение на сумму более 130 млн рублей организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым, передает «Интерфакс». Должность Моисеева не сообщается.

    Материалы дела были оглашены во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривалась жалоба защиты Попова на отказ перевести генерала из СИЗО под домашний арест.

    Ранее сообщалось, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Суд отказал в изменении генералу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

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    7 июня 2024, 08:46 • Новости дня
    Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым

    Балицкий: Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Запорожская область подготовила инфраструктуру, чтобы запустить пассажирские поезда в Крым, однако решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил на полях ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.

    Железная дорога, по его словам, работает, однако гражданское сообщение пока запускать нельзя. Он отметил, что до нее могут долетать вражеские БПЛА и ракеты, передает РИА «Новости».

    Балицкий отметил, что приходится избегать скопления людей.

    По его словам, пассажирские перевозки запустят, когда будет отодвинута линия фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что пригородные е поезда в Херсонской области планируют запустить в 2025 году.

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    7 июня 2024, 07:37 • Новости дня
    Сальдо рассказал, сколько времени займет восстановление Каховского водохранилища

    Глава Херсонской области Сальдо: Восстановление Каховского водохранилища займет около трех лет

    Сальдо рассказал, сколько времени займет восстановление Каховского водохранилища
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Восстановление Каховского водохранилища, включая плотину и ГЭС, займет около трех лет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, восстановление плотины займет не более года после начала работ, однако на наполнение водохранилища водой потребуется не менее двух лет, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что за несколько дней после разрушения плотины более 17 кубических километров воды было сброшено в Черное море.

    Также губернатор отметил, что восстановление Каховского водохранилища и ГЭС является критически важным для региона, в быстрые сроки серьезнейший объект инфраструктуры будет восстановлен.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть дамбы Каховской ГЭС уцелела после атаки украинских националистов, поэтому ее ремонт займет несколько месяцев, а не годы, как предполагалось раньше.

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    6 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Дезинфектор рассказал, как не привезти из отпуска в чемодане тараканов и клопов

    Дезинфектор Меньшиков назвал правила обработки вещей и чемоданов для защиты от тараканов и клопов в отпуске

    Дезинфектор рассказал, как не привезти из отпуска в чемодане тараканов и клопов
    @ K. Wothe/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Из отпуска в чемодане можно привезти домой не только клопов и тараканов, но даже мышей и чесоточных клещей. О том, как этого избежать, газете ВЗГЛЯД рассказал технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков.

    «Нередко из путешествия, сами того не желая, люди привозят в сумке или чемодане плодовитых насекомых. И тараканы или постельные клопы не самое страшное, что можно прихватить с собой из отпуска или командировки. Поездки отлично переносят и мыши, и чесоточные клещи, и другая неприятная живность. Чтобы минимизировать риск провоза грызунов и насекомых, необходимо соблюдать ряд правил», – говорит Меньшиков.

    Во-первых, рассказывает он, не стоит экономить на жилье в поездке. Чаще всего зараженные помещения сдаются ниже рыночной цены, что может быть привлекательно, однако о соседях в виде армии насекомых обычно не предупреждают заранее. Поэтому, если человек уже не в первый раз направляется в то или иное место отдыха, лучше бронировать ту гостиницу, квартиру или частный дом, где ранее никакой живности замечено не было. В любом другом случае лучше взять жилье подороже с хорошим рейтингом и отзывами.

    «Во-вторых, личинка, которая, возможно, обитает в кровати, креслах и других мягких предметах обихода, может попасть в одежду, затем в дорожную сумку, а после возвращения из отпуска она поселится у отдохнувшего и затем начнет размножаться в квартирах его соседей. Поэтому при заезде первым делом нужно осмотреть всю жилплощадь. Начинать удобнее всего с кухни – я залезаю под мойку, в место для хранения мусора, холодильник и под ним. Затем я осматриваю техническую комнату, плинтуса, розетки, карнизы, плавно перехожу к мягкой мебели и кровати – рассматриваю матрас с обеих сторон, швы и стыки, а если где-то в диване торчит рваный поролон, то и туда залезаю, в таких местах можно вообще найти все виды вредителей», – делится дезинфектор.

    Если возникли какие-то сомнения в качестве помещения, например, были найдены шелуха (сухой верхний хитиновый слой насекомых), подозрительные желтые пятна, экскременты насекомых, личинки вредителей или они сами, то специалист рекомендует для решения проблемы переговорить с администратором съемного жилья. В случае если жилплощадь сняли на долгое время, например, на месяц, то следует обсудить возможность приглашения местного дезинфектора с лицензией для профилактической обработки.

    «В качестве дополнительной меры можно купить специальные тканевые чехлы на чемоданы и рюкзаки. Их, а также все тканевые части внутри дорожной сумки и чемодана, необходимо пропитать классическим инсектицидом – в хозяйственном магазине продаются и гипоаллергенные, и низкоконцентрированные. Затем обработанные поверхности надо просушить, чтобы в дальнейшем химией никакие вещи не пропахли. Эта неблагоприятная среда позволит исключить свободное заползание насекомых в чемодан. Я так делаю и для себя в командировках, и детям перед лагерем», – советует собеседник.

    Также он рекомендует после возвращения домой сразу же перестирывать все вещи, которые брали в поездку, даже если их не успели надеть. Делать это желательно при высоких температурах – выше 60 градусов, так как при более низких некоторые личинки насекомых не погибают. Если же эти вещи можно стирать при температуре не выше 30–40 градусов, то на сушку их следует вывесить на солнце – ультрафиолет убьет все, что выжило при стирке.

    «А лучше всего брать с собой в поездку ручной парогенератор для одежды. Он отлично справляется со всеми личинками. Паром стоит пройтись по всем швам, манжетам, воротничкам и карманам. Конечно, сборы домой будут занимать чуть больше времени, зато точно ничего с собой не привезете», – заключил Меньшиков.

    Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал эффективные способы защиты людей и животных от клещей и других кровососущих в условиях леса, дачи и города.

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    7 июня 2024, 05:02 • Новости дня
    Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

    Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское Минобороны сообщило, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

    «Летный состав на Су-34 выполнил задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Как уточнили в ведомстве, бомбометание выполнялось по замаскированной технике и живой силе противника. Удар наносился фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), это позволяло наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

    После получения подтверждения об уничтожении важных объектов экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ корректируемыми бомбами, которые сбросили Су-34 на Южно-Донецком направлении.



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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

    Коментарии (31)
    6 июня 2024, 21:12 • Новости дня
    США объявили о введении санкций в отношении грузинских чиновников и их семей
    США объявили о введении санкций в отношении грузинских чиновников и их семей
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, в том числе в отношении чиновников и членов их семей.

    В частности, санкции вводятся против членов парламента Грузии, передает ТАСС. Об этом на брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    В список тех, против кого вводятся ограничения, попали члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.

    США по-прежнему надеются, что «лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны», заявил Миллер. В ином случае Вашингтон готов к введению дополнительных мер, добавил он.

    О намерении США ввести визовые санкции против Грузии в понедельник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Причиной стал принятый в Грузии закон об иноагентах.

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    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Зачем немцев пугают «войной с Россией»

    Боевые действия между ФРГ и Россией напрямую возможны всего лишь через несколько лет, уверяют в немецком Минобороны. Более того, страна принимает целый план подготовки к этим событиям. Но зачем немцев пугают столь безумным сценарием и может ли Германия в принципе к нему подготовиться? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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