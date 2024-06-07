  • Новость часаПутин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем немцев пугают «войной с Россией»
    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    Путин: Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям
    Путин: Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства
    Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы
    Генерал Попов дал показания на других участников хищения
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    16 комментариев
    7 июня 2024, 15:19 • Новости дня

    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета

    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.


    7 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются возможная новая пандемия и геополитические риски.

    Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.

    По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.

    «Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.

    Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.

    Коментарии (39)
    6 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества

    Россия оказалась в лидерах по масштабам потерь от телефонного мошенничества

    Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Петербургском международном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия является мировым лидером по уровню ущерба от телефонного мошенничества.

    «К сожалению, наша страна занимает лидирующую позицию... по масштабам бедствия от телефонного мошенничества», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Кузнецова, за последние девять лет эта проблема приобрела огромные масштабы, превратившись в целую отрасль с миллиардными оборотами. Число жертв телефонных аферистов исчисляется миллионами.

    ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

    Коментарии (9)
    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Греф назвал исчерпанной нынешнюю модель роста российской экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она приводит к росту цен и снижению производительности труда.

    Нынешняя модель экономического роста, пояснил он, заключается в том, что растут бюджетные расходы, вслед за чем компании начинают повышать зарплаты. Причем процесс происходит очень быстрыми темпами, какого до сих пор не наблюдалось. «Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты», – отметил Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Складываются два импульса, бюджетный и кредитный, в результате чего экономика показывает рост хорошими темпами.

    Однако, уверен Греф, такая модель очень уязвима. Деньги, по его словам, направляются на потребительский рынок, а товаров больше не становится, цены растут. При этом падает производительность труда. «В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, для устойчивого развития необходимо, чтобы бизнес сокращал издержки и повышал производительность труда.

    Ранее Греф прогнозировал повышение ставки ЦБ.

    Коментарии (9)
    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

    Коментарии (0)
    6 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ. В ходе встречи с главой Боливии Луисом Арсе российский лидер оценил перспективы развития товарооборота между двумя странами.

    Коментарии (0)
    6 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Путин приветствовал гостей концерта по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям концерта, посвященного 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина в Большом Болдино. Текст послания зачитала советник российского лидера Елена Ямпольская.

    «Приветствую вас на праздничном концерте, посвященном 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник Болдино радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран», – говорится в телеграмме, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что «с родовой усадьбой Болдино связаны важные незабываемые страницы жизни великого русского поэта, прежде всего знаменитая болдинская осень, вдохновившая его на создание подлинных литературных шедевров».

    Путин уверен, что все торжества пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета. «Уникальным мастерством исполнителей, многообразием музыкальных произведений он обогатит палитру праздничных мероприятий, подарит участникам и гостям самые добрые впечатления», – отметил президент, пожелав всем собравшимся всего наилучшего.

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин читал статью Караганова о применении ядерного оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин ознакомился с нашумевшей статьей о превентивном ядерном ударе политолога Сергея Караганова, который выступит модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков призвал не оценивать личность Караганова только по его статье о превентивном ядерном ударе. Представитель напомнил, что политолог является широкопрофильным экспертом в международных делах, в политической экономии, в политике, а также в сфере международной безопасности, передает ТАСС.

    Представитель Кремля назвал Караганова человеком «глубочайшего и широчайшего кругозора» и «очень авторитетным экспертом». Он пояснил, что этим и объясняется выбор политолога модератором пленарки.

    Ранее в пятницу Песков сообщил, что пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.

    Коментарии (2)
    7 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Ковальчук: Путину удалось долго держать Запад в неведении о возможностях России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», считает он.

    Ковальчук отметил, что Путин после прихода к власти, помимо восстановления экономики и других сфер, «очень глубоко» погрузился в вопросы восстановления обороноспособности страны, в частности ядерной триады.

    «Если бы не появился Путин в 2000 году, то, грубо говоря, нас бы уже не стало. Он с начала 2000-х годов, когда стало ясно, что [на Западе] хотят запретить ядерное оружие, <…> начал восстанавливать и укреплять ядерные стратегические силы, триаду нашу ядерную: подводные лодки, авиация, ракеты», – сказал ученый в эксклюзивном интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института отметил, что на Западе в то время «считали, что у нас уже ничего нет». «И надо сказать, в этом неведении [нашему] президенту удалось их довольно долго продержать. До 2014 года по факту», – приводит его слова ТАСС.

    «Он – человек глубокий, умный и очень далеко думающий», – заключил Ковальчук.

    Коментарии (2)
    7 июня 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимо возобновить, власти должны принять соответствующее решение, заявил президент России Владимир Путин.

    С инициативой проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выступил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Глава государства поддержал это предложение.

    «Мы должны принять это решение, – согласился Путин. – Самое главное – нужно поддержать людей».

    С апреля в России на 7,5% проиндексировали социальные пенсии.

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Объявлен модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

    Песков: Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Караганов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что на заседании выступит президент Владимир Путин, а также два гостя-президента – главы Боливии и Зимбабве, с которыми Путин накануне провел, по словам Пескова, «очень продуктивные переговоры», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что американский журналист Такер Карлсон, вопреки слухам, не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ с участием Путина.

    Напомним, Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 13:58 • Новости дня
    Ковальчук: Путин напомнил колониальному Западу, что мир материален

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин напомнил Западу, который, вооружившись до зубов, превратил мир в свою колонию, что мир материален, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Западный мир богател и надувался на эксплуатации чужих ресурсов. Они из мира сделали колонию, вооружившись до зубов, будучи бандитами в чистом виде по отношению к остальным – и нас за людей не считали. Они колониально грабили весь мир, жили сами, «обувая» всех «пузырями» интернета, «пузырями» ипотечными и «липой» – получали из воздуха деньги, меняя стеклянные бусы на бриллианты и получая ресурсы за копейки», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    «Путин им напомнил, что мир материален. Что каждый день, грубо говоря, нужно включить плиту и приготовить еду, что надо затопить печку или затопить кондиционер. Просто чтобы выжить животно, нужны ресурсы. А мы (Россия – прим. ВЗГЛЯД) – существенная, если не сказать главная, часть материального мира. И он им об этом напомнил», – подчеркнул Ковальчук.

    По его словам, Россия и Китай практически на 100% самодостаточны по любому виду ресурсов. «А Европа с Америкой вам только на шею сядут. <…> Мы никогда ничего из Америки не брали. Они живут за счет нашего донорства. Мы от них не зависим, это они зависят от нас», – приводит его слова ТАСС.

    Ученый также указал на то, что Россия обладает не только ресурсами, но и уникальными технологиями. «Россия – единственная страна в мире, которая имеет уже много лет подводные лодки с корпусами из титана. Потому что никто в мире до сегодняшнего дня не может сварить два куска титана так, чтобы шов по прочности не уступал материалу. А мы смогли», – добавил он.

    Кроме того, Ковальчук заявил, что Россия обладает ядерным оружием, способным превратить в радиоактивный пепел такое государство, как США. «Они Китай не боятся, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы», – сказал ученый.

    Глава Курчатовского института напомнил, что в 1945 году именно США применили ядерное оружие против людей, сбросив бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. «Уничтожили сотни тысяч людей. <…> Они сделали это абсолютно бессмысленно – только чтобы напугать Сталина. Дальше было много планов, по которым в начале 1950-х годов они должны были нанести удары по основным городам СССР и полностью ликвидировать его. И они бы это сделали, не задумываясь», – сказал Ковальчук, отметив, что реализация в Советском Союзе атомного проекта позволила предотвратить этот сценарий и установить паритет.

    Кроме того, Ковальчук рассказал, как Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения.

    Коментарии (4)
    7 июня 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики в России

    Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики и ориентиры на будущее в России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам этого форума будет интересно узнать оценку главы государства состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров, передает РИА «Новости».

    Также представитель Кремля отметил, что у президента запланировано достаточно насыщенное, содержательное, экономически ориентированное выступление.

    Кроме того, Песков не исключил, что Путин может провести рабочие встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

    Пленарная сессия ПМЭФ состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.

    Путин в рамках ПМЭФ уже провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков посоветовал уточнить у Байдена, как давно он знаком с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    У президента США Джо Байдена следует уточнить, откуда тот может знать президента России Владимира Путина на протяжении 40 лет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя очередную оговорку американского лидера.

    «Байдена надо спрашивать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не перепутал ли президент США дату своего знакомства с Путиным, передает ТАСС.

    Ранее Байден заявил, что якобы знает Путина «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден уже был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год. Он служил в структурах КГБ СССР, а через год был направлен на работу в ГДР.

    Также Песков заявил, что вопрос о том, будет ли Путин отвечать на резкие высказывания Байдена в свой адрес, – это не главное в повестке президента России.

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма после встречи Путина с зарубежными СМИ

    Песков увидел повод для осторожного оптимизма после встречи Путина с зарубежными СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Иностранная пресса активно освещала встречу президента России Владимира Путина с главами мировых информационных агентств, и этот настрой «дает повод для скромного оптимизма», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что настрой был «более конструктивный», передает ТАСС.

    Зарубежные СМИ, по его словам, интересовались и задавали вопросы, что в большей степени похоже на информационную работу и в меньшей – на «оголтелую истерику».

    При этом Песков считает, что встречу Путина с главами ведущих информационных агентств не следует воспринимать как сигнал к урегулированию.

    Песков говорил ранее, что журналистов из недружественных государств пригласили на встречу с Путиным в рамках ПМЭФ, так как они задают информационную повестку на Западе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Следствие назвало соучастников генерала Попова
    Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей
    ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    В Общественной палате рассказали о минусах шестидневной рабочей недели
    ВСУ обстреляли жилые кварталы Луганска ракетами ATACMS
    Задержан подозреваемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Еговцева

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем немцев пугают «войной с Россией»

    Боевые действия между ФРГ и Россией напрямую возможны всего лишь через несколько лет, уверяют в немецком Минобороны. Более того, страна принимает целый план подготовки к этим событиям. Но зачем немцев пугают столь безумным сценарием и может ли Германия в принципе к нему подготовиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............