До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
Следствие назвало соучастников генерала Попова
Следствие назвало погибшего на СВО генерала Цокова соучастником Попова
Арестованный за мошенничество в особо крупном размере экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.
По версии следствия, Попов совершил хищение на сумму более 130 млн рублей организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым, передает «Интерфакс». Должность Моисеева не сообщается.
Материалы дела были оглашены во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривалась жалоба защиты Попова на отказ перевести генерала из СИЗО под домашний арест.
Ранее сообщалось, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Суд отказал в изменении генералу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.