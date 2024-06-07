  • Новость часаПутин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    16 комментариев
    7 июня 2024, 14:18 • Новости дня

    Генерал Попов дал показания на других участников хищения

    Генерал Попов дал показания на других участников хищения
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арестованный за мошенничество в особо крупном размере экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов дал изобличающие показания на других участников преступления.

    Об этом в зале 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривалась апелляция на отказ о переводе генерала под домашний арест, заявил следователь, передает ТАСС.

    «Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», – сказал он.

    Суд отказал в изменении генералу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, защита намерена обжаловать это решение. Заседание по жалобе проходило в открытом режиме, ходатайство прокурора о закрытии заседания «в целях безопасности участников процесса» было отклонено.

    Кроме того, сообщается, что срок следствия по уголовному делу Попова продлен до 11 августа.

    В мае суд отказал генералу Попову в переводе под домашний арест.

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    6 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера

    Генерал МВД Ворожцов прокомментировал совершенное в Москве заказное убийство

    Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В криминальном мире считается, что чем меньше случайных жертв, тем выше квалификация наемного убийцы, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя действия исполнителя заказного убийства в Москве.

    «Киллер – это человек, который выполняет убийство по заказу. Квалификация таких людей может быть очень разной: кто-то готов за небольшую сумму денег взять нож или топор и совершить заказ на человека, кто-то профессионально владеет оружием, потому что занимается стрелковым спортом и имеет соответствующую квалификацию, кто-то имел опыт работы в ведомствах. То есть когда мы говорим «киллер» – это не означает, что работу вел профессионал высокого уровня», – говорит Ворожцов.

    Он подчеркивает, то, что нападавший преследовал свою жертву, не трогая прохожих, подтверждает заказ на конкретную личность. В криминальном мире считается, что киллер должен ликвидировать только того, кого ему заказали. И чем меньше случайных жертв при исполнении, тем выше квалификация наемного убийцы.

    Также собеседник отмечает, что для исполнения заказа, как правило, выбирается то оружие, которое есть в наличии, а также навыки владения которым находятся на высоте. Скорее всего, именно поэтому был выбран укороченный автомат АКСУ.

    «То, что злоумышленник стрелял в свою цель не очередью, а размеренно, говорит об экономии и предосторожности. Во-первых, скорее всего, он старался сохранить как можно больше патронов. Во-вторых, при стрельбе очередью большая вероятность промахнуться, а также оружие может потерять работоспособность – например, произойти утыкание патрона в патронник. В полиции, например, какое-то время учили совершать по цели два выстрела подряд в несколько подходов», – поясняет Ворожцов.

    В Москве человек в маске убил 34-летнего сына главы компании Mediasystem Group Константина Балишанского. Нападавший совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными. Согласно предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом, мотивом убийства мог быть личный конфликт.

    В столичной прокуратуре указали, что подозреваемый в заказном убийстве задержан. В ГУ МВД пояснили, что в ходе задержания злоумышленник выстрелил не менее 15 раз очередью в полицейских и был ранен ответным огнем.

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    6 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины планируют взыскать с Москвы компенсацию за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на сайте компании.

    По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».

    «Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», –  утверждает чиновник.

    Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.

    Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.


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    6 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа
    Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Йеменские хуситы нанесли удары беспилотниками по трем судам, находящимся в израильском порту Хайфа, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Он отметил, что два из трех атакованных судна якобы перевозили военное оборудование. Еще одно судно попало под удар из-за «нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины», передает ТАСС.

    Операцию провели совместно с шиитской группировкой «Исламское сопротивление Ирака». Отмечается, что «совместная операция стала ответом на массовые убийства в Рафахе, совершенные израильским врагом».

    Ранее хуситы сообщали о пуске баллистической ракеты «Палестина» по Израилю.

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    6 июня 2024, 17:42 • Новости дня
    Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия
    Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Западе «уже услышали» заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как указал Песков, широкое распространение слов Путина в СМИ свидетельствует, что на Западе «уже услышали это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент». Он назвал это заявление «четким, недвусмысленным, легко считываемым всеми». «И оно было считано, – уточнил Песков. – Как сказал президент, с нами, с нашей позицией, придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами», передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли раскрыто, кому поставят оружие РФ, отметил, что Россия «не обязана это делать».

    Ранее Песков сообщил, что заявление Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным.

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    6 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Личный состав казахстанских вооруженных сил в четверг подняли по тревоге для проведений занятий по боевой подготовке, сообщили в министерстве обороны страны.

    В учениях задействован личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие мероприятия обозначают летний период обучения, начинающийся с 1 июня и завершающийся 31 октября. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море отрабатывается подготовка боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего. Развертывается техника и пункты управления, проверяется способность войск реагировать на возможные угрозы.

    Подобные мероприятия направлены на повышение слаженности работы органов военного управления, эффективность взаимодействия с другими войсками и совершенствование навыков военнослужащих.

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    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    6 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    @ Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таможенное управление немецкого города Эссена сообщило о проведении предварительного расследования в отношении ответственного за автосалон в Бохуме, подозреваемого в нарушении санкций против России.

    По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.

    На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.

    Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.

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    6 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Названа дата прибытия российских военных кораблей в Гавану

    Отряд российских военных кораблей посетит Гавану

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находится в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», передает РИА «Новости».

    Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам. Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.

    В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.


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    6 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во Франции неудачно попытался сесть на стул во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

    На видео, которое попало в Сеть, видно, что на сцене Байден пожал руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, а после этого дважды попытался сесть на стул, когда это не было предусмотрено церемонией.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще». Также Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».

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    7 июня 2024, 10:46 • Новости дня
    Убит зампредседателя движения «Зов народа» Еговцев
    Убит зампредседателя движения «Зов народа» Еговцев
    @ t.me/zovnaroda

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев убит минувшей ночью в Московской области, рядом со своим домом, сообщили представители движения.

    Начато следствие, передает ТАСС.

    Деятельность общественной организации «Зов народа», как сказано в описании движения в социальных сетях, направлена на сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

    Представители движения писали публичные доносы и обращения в адрес надзорных ведомств с просьбой проверить высказывания различных деятелей на предмет того, не занимаются ли они дискредитацией ВС России. В том числе такие обращения поступали в отношении высказываний иноагента Максима Галкина, блогера Анастасии Ивлеевой, участников группы «Би-2».

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    6 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Южная Корея отправила в КНДР шары с долларами

    Yonhap: Активисты Республики Корея направили в КНДР воздушные шары с клипами и долларами

    Южная Корея отправила в КНДР шары с долларами
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская организация перебежчиков из КНДР отправила в Северную Корею воздушные шары с критическими по отношению к властям в Пхеньяне листовками, USB-накопителями с южнокорейскими музыкальными клипами, а также однодолларовыми купюрами, сообщило агентство Yonhap.

    Агентство пишет, что в общей сложности к 10 шарам было привязано 200 тыс. агитационных листовок, 5 тыс. USB-накопителей с музыкой и 2 тыс. однодолларовых купюр, передает ТАСС.

    Акцию организовали члены организации «Борцы за свободную Северную Корею», южнокорейская полиция не мешала проведению акции.

    Ранее КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 260 воздушных шаров, к которым были привязаны пакеты с мусором и навозом. Один из шаров упал на крышу здания японского посольства в Сеуле.

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    7 июня 2024, 08:46 • Новости дня
    Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым

    Балицкий: Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Запорожская область подготовила инфраструктуру, чтобы запустить пассажирские поезда в Крым, однако решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил на полях ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.

    Железная дорога, по его словам, работает, однако гражданское сообщение пока запускать нельзя. Он отметил, что до нее могут долетать вражеские БПЛА и ракеты, передает РИА «Новости».

    Балицкий отметил, что приходится избегать скопления людей.

    По его словам, пассажирские перевозки запустят, когда будет отодвинута линия фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что пригородные е поезда в Херсонской области планируют запустить в 2025 году.

    Коментарии (4)
    7 июня 2024, 07:37 • Новости дня
    Сальдо рассказал, сколько времени займет восстановление Каховского водохранилища

    Глава Херсонской области Сальдо: Восстановление Каховского водохранилища займет около трех лет

    Сальдо рассказал, сколько времени займет восстановление Каховского водохранилища
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Восстановление Каховского водохранилища, включая плотину и ГЭС, займет около трех лет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, восстановление плотины займет не более года после начала работ, однако на наполнение водохранилища водой потребуется не менее двух лет, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что за несколько дней после разрушения плотины более 17 кубических километров воды было сброшено в Черное море.

    Также губернатор отметил, что восстановление Каховского водохранилища и ГЭС является критически важным для региона, в быстрые сроки серьезнейший объект инфраструктуры будет восстановлен.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть дамбы Каховской ГЭС уцелела после атаки украинских националистов, поэтому ее ремонт займет несколько месяцев, а не годы, как предполагалось раньше.

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    Названы сроки восстановления Каховского водохранилища и ГЭС
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