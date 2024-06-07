Генерал Попов дал показания на других участников хищения

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом в зале 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривалась апелляция на отказ о переводе генерала под домашний арест, заявил следователь, передает ТАСС.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», – сказал он.

Суд отказал в изменении генералу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, защита намерена обжаловать это решение. Заседание по жалобе проходило в открытом режиме, ходатайство прокурора о закрытии заседания «в целях безопасности участников процесса» было отклонено.

Кроме того, сообщается, что срок следствия по уголовному делу Попова продлен до 11 августа.

В мае суд отказал генералу Попову в переводе под домашний арест.