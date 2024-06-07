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    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    7 июня 2024, 13:35 • Новости дня

    Песков заявил, что поручения Путина по развитию ОПК не будут публичными

    Tекст: Александра Юдина

    Перечень поручений президента Владимира Путина по развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса не будет публичным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие поручения не могут быть публичными, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что президентом «подписывается достаточно большее количество тех или иных перечней поручений, чем те, что публикуются».

    Ранее Песков сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин и зампред СБ РФ Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс каждый по своему направлению.

    7 июня 2024, 05:02 • Новости дня
    Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

    Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское Минобороны сообщило, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

    «Летный состав на Су-34 выполнил задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Как уточнили в ведомстве, бомбометание выполнялось по замаскированной технике и живой силе противника. Удар наносился фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), это позволяло наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

    После получения подтверждения об уничтожении важных объектов экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ корректируемыми бомбами, которые сбросили Су-34 на Южно-Донецком направлении.



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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    6 июня 2024, 22:56 • Новости дня
    Депутат Бундестага назвала безумием разрешить удары по России из немецкого оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике решение властей ФРГ, разрешивших Украине применять немецкое оружие в районе Харьковской области. Свое заявление она сделала на митинге в Берлине, завершающем предвыборную кампанию ее партии в Европарламент.

    «То, что Украине разрешено стрелять по России из немецкого оружия, – это, все-таки, безумие», – заявила Вагенкнехт, передает ТАСС. 

    Она обвинила правящую коалицию в двойных стандартах и лицемерии.

    Говоря о конфликте на Украине, депутат выступила за скорейшее прекращение огня и переговоры.

    «Войну не заканчивают с помощью оружия, войну заканчивают мирными переговорами», – подчеркнула Вагенкнехт.

    Ранее власти ФРГ подтвердили, что немецкое оружие может применяться в районе Харьковской области «для защиты от атак со стороны России».

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    6 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Первым собеседником Путина стал глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, далее у него запланированы переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербская Милорадом Додиком и президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, передает ТАСС.

    Запланировано, что сначала Путин переговорит с лидерами Боливии и Зимбабве тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и глава Боливии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.

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    7 июня 2024, 01:08 • Новости дня
    ВСУ за сутки выпустили по Донецку почти 130 боеприпасов

    ВСУ обстреляли Донецк, выпустив за сутки почти 130 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 127 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По данным представительства, обстрелы велись на донецком и горловском направлениях, передает ТАСС.

    Отмечается, что всего было зафиксировано 42 факта обстрелов.

    Ранее сообщалось, что в Донецке во время обстрела ВСУ ранение получила мирная жительница 1987 года рождения. Инцидент произошел в Петровском районе города. Пострадавшую госпитализировали.

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    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

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    7 июня 2024, 00:08 • Новости дня
    В Донецке во время обстрела ранили мирную жительницу

    В Донецке в результате обстрела мирная жительница получила ренение

    Tекст: Денис Тельманов

    Мирная жительница получила ранение при обстреле западной части Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел в Петровском районе города.

    Отмечается, что пострадавшую 1987 года рождения госпитализировали.

    Характер травмы женщины не разглашается.

    Ранее сообщалось, что В Донецке из-за атак БПЛА появилась  опасная зона, которую местные жители прозвали «дорогой смерти».

    В течение недели зафиксировано уже четыре случая попадания БПЛА по гражданским автомобилям в районе улицы Бирюзовой.

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    6 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ. В ходе встречи с главой Боливии Луисом Арсе российский лидер оценил перспективы развития товарооборота между двумя странами.

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    6 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Путин приветствовал гостей концерта по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям концерта, посвященного 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина в Большом Болдино. Текст послания зачитала советник российского лидера Елена Ямпольская.

    «Приветствую вас на праздничном концерте, посвященном 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник Болдино радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран», – говорится в телеграмме, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что «с родовой усадьбой Болдино связаны важные незабываемые страницы жизни великого русского поэта, прежде всего знаменитая болдинская осень, вдохновившая его на создание подлинных литературных шедевров».

    Путин уверен, что все торжества пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета. «Уникальным мастерством исполнителей, многообразием музыкальных произведений он обогатит палитру праздничных мероприятий, подарит участникам и гостям самые добрые впечатления», – отметил президент, пожелав всем собравшимся всего наилучшего.

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    6 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин оценил перспективы развития товарооборота между Россией и Боливией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем товарооборота между Россией и Боливией пока небольшой, однако есть хорошие тенденции к его росту, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Боливии Луисом Арсе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что касается двусторонних отношений, то они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте учета интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости». Есть ряд сфер, в которых государства могли бы укреплять сотрудничество, одна из них – сфера высоких технологий, добавил он.

    Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, сообщил Путин.

    «Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками, мы этому очень рады», – сказал российский лидер.

    В свою очередь руководитель Боливии выразил Путину благодарность за поддержку и реализацию ряда совместных проектов.

    Переговоры Путина и Арсе проходят в Константиновском дворце в пригороде Петербурга, это первая встреча двух лидеров. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.

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    7 июня 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин читал статью Караганова о применении ядерного оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин ознакомился с нашумевшей статьей о превентивном ядерном ударе политолога Сергея Караганова, который выступит модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков призвал не оценивать личность Караганова только по его статье о превентивном ядерном ударе. Представитель напомнил, что политолог является широкопрофильным экспертом в международных делах, в политической экономии, в политике, а также в сфере международной безопасности, передает ТАСС.

    Представитель Кремля назвал Караганова человеком «глубочайшего и широчайшего кругозора» и «очень авторитетным экспертом». Он пояснил, что этим и объясняется выбор политолога модератором пленарки.

    Ранее в пятницу Песков сообщил, что пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.

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    7 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Объявлен модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

    Песков: Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Караганов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что на заседании выступит президент Владимир Путин, а также два гостя-президента – главы Боливии и Зимбабве, с которыми Путин накануне провел, по словам Пескова, «очень продуктивные переговоры», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что американский журналист Такер Карлсон, вопреки слухам, не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ с участием Путина.

    Напомним, Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.

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    7 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Ковальчук: Путину удалось долго держать Запад в неведении о возможностях России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», считает он.

    Ковальчук отметил, что Путин после прихода к власти, помимо восстановления экономики и других сфер, «очень глубоко» погрузился в вопросы восстановления обороноспособности страны, в частности ядерной триады.

    «Если бы не появился Путин в 2000 году, то, грубо говоря, нас бы уже не стало. Он с начала 2000-х годов, когда стало ясно, что [на Западе] хотят запретить ядерное оружие, <…> начал восстанавливать и укреплять ядерные стратегические силы, триаду нашу ядерную: подводные лодки, авиация, ракеты», – сказал ученый в эксклюзивном интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института отметил, что на Западе в то время «считали, что у нас уже ничего нет». «И надо сказать, в этом неведении [нашему] президенту удалось их довольно долго продержать. До 2014 года по факту», – приводит его слова ТАСС.

    «Он – человек глубокий, умный и очень далеко думающий», – заключил Ковальчук.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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