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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    10 комментариев
    7 июня 2024, 13:14 • Новости дня

    В Кремле заявления Макрона по Украине назвали провокационными

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о прямом участии в конфликте на Украине провокационными и нагнетающими напряженность.

    По его словам, Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, а также декларирует готовность прямого участия Франции, как члена НАТО и ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные заявления являются провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному.

    Песков добавил, что Путин вряд ли успел ознакомиться с последним интервью Макрона, так как завершил переговоры за полночь.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппов ответ на это назвал Макрона безумцем.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала о последствиях передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

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    5 июня 2024, 23:31 • Новости дня
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Утверждения Запада о готовности России напасть на страны НАТО являются чушью, «бредом собачьим», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете? Бред собачий!» – возмутился российский лидер, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций, и призвал Запад не формировать образ врага из России, поскольку это вредит прежде всего им самим.

    «Не надо ничего придумывать… Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим», – добавил Путин.

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    5 июня 2024, 21:00 • Новости дня
    В Грузии обвинили НАТО в намерении обмануть страну
    В Грузии обвинили НАТО в намерении обмануть страну
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Грузинская партия «Сила народа» обвинила НАТО в том, что они намеренно обманывали Тбилиси, прописав в уставе на грузинском языке обязательство стран-участниц защищать друг друга.

    Отмечается, что исчезла главная оговорка из оригинального устава, что каждая страна сама может решить, использовать или нет военную помощь, передает ТАСС.

    Получается, что была создана «основанная на лжи пропаганда» того, что членство в НАТО – это гарант безопасности, заявили в партии.

    В грузинском переводе формулировка гласит, что союзники «осуществят все необходимые действия», а в версии на английском – государства-члены сделают то, что «сочтут необходимым».

    Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии.


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    4 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

    Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Франции не изменит позицию по украинскому конфликту после жесткого заявления со стороны вице-премьера Италии. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. По мнению эксперта, если французский лидер и отреагирует на этот выпад, то лишь обзовет оппонента «фашистом». Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «надеть каску» и самому поехать на Украину.

    «В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

    По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

    Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила идею заплыва Макрона в Сене

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон, решив искупаться в Сене перед Олимпиадой в Париже, демонстрирует нереализованность в политике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на поля Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она заявила, что не может представить подобный заплыв в исполнении таких масштабных личностей, как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран. Они, по словам Захаровой, смогли себя реализовать как значимые политики, передает ТАСС

    «У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей», – сказала дипломат, отметив, что может только посочувствовать народу Франции, который становится «жертвой какой-то психоделики».

    Захарова отметила, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет.

    Ранее Макрон пообещал искупаться в Сене, чтобы доказать, что река не загрязнена.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

    Коментарии (16)
    6 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В Москве задержали собиравшего данные о военной деятельности России француза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французского гражданина, собиравшего информацию о военной деятельности России, задержали в Москве, сообщил Следственный комитет России.

    Французский гражданин, согласно версии следствия, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также он «имел умысел» на неисполнение обязанности по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов.

    Дело завели по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    Коментарии (0)
    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Коментарии (4)
    4 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Лавров назвал законной целью для России любых французских военных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, есть немало конкретных фактов, что французские инструкторы на Украине уже работают. Лавров отметил, что их статус для российских военных не имеет значения, потому что они являются законной целью, передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

    Коментарии (19)
    7 июня 2024, 07:46 • Новости дня
    Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Мексика и Никарагуа не планируют принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, сообщили в МИД Никарагуа и посольстве Мексики в Москве.

    Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».

    В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.

    Причины отказа от участия в конференции не уточняются.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

    Коментарии (4)
    6 июня 2024, 11:55 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину

    Генсек НАТО Столтенберг опроверг слухи об отправке войск на Украину

    Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Военный блок НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.

    По его словам, в настоящее время альянс фокусируется на том, чтобы  обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины и сохранить устойчивым финансирование Киева, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Владимир Путин на полях Петербургского форума назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО.


    Коментарии (22)
    6 июня 2024, 12:45 • Новости дня
    Пескова спросили, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

    Песков не стал уточнять, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Владимира Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, нет», – ответил Песков на вопрос о том, может ли он уточнить возможных получателей российского оружия, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил, что Россия не оставит без гарантированных последствий поставки странами Запада оружия для ударов по ее территории.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.

    Коментарии (3)
    5 июня 2024, 18:41 • Новости дня
    Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.

    Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    Коментарии (5)
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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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