Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
В Кремле оценили попытки США шантажировать Китай
Песков: Даже США уже вряд ли могут позволить себе говорить с КНР тоном шантажа
Китай не приемлет попыток шантажа и угроз в свой адрес, даже США уже вряд ли могут говорить с китайской стороной таким образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал угрозы Госдепа ввести санкции против китайских компаний и финансовых учреждений из-за приписываемой Пекину поддержки российской оборонки. Песков напомнил, что Китай является крупнейшей экономикой мира, это очень крупное, суверенное, мощное государство, которое не приемлет подобных мессенджей и подобных угроз, передает ТАСС.
«Нам точно известно, что китайцам это не нравится, и мы солидарны», – сказал Песков.
Россия и Китай, акцентировали в Кремле, являются суверенными государствами, которые развивают двусторонние отношения. Песков подчеркнул, что отношения двух стран не направлены против кого-либо, а нацелены на развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов двух стран.
Москва заявляла ранее, что западные страны применяют «грязные инструменты», чтобы дискредитировать российско-китайские отношения на международной арене.