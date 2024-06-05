В Кремле оценили попытки США шантажировать Китай

Песков: Даже США уже вряд ли могут позволить себе говорить с КНР тоном шантажа

Tекст: Ольга Никитина

Так представитель Кремля прокомментировал угрозы Госдепа ввести санкции против китайских компаний и финансовых учреждений из-за приписываемой Пекину поддержки российской оборонки. Песков напомнил, что Китай является крупнейшей экономикой мира, это очень крупное, суверенное, мощное государство, которое не приемлет подобных мессенджей и подобных угроз, передает ТАСС.

«Нам точно известно, что китайцам это не нравится, и мы солидарны», – сказал Песков.

Россия и Китай, акцентировали в Кремле, являются суверенными государствами, которые развивают двусторонние отношения. Песков подчеркнул, что отношения двух стран не направлены против кого-либо, а нацелены на развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов двух стран.

Москва заявляла ранее, что западные страны применяют «грязные инструменты», чтобы дискредитировать российско-китайские отношения на международной арене.