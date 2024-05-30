Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?6 комментариев
МИД: Запад использует грязные инструменты, чтобы расколоть союз России и Китая
Замглавы МИД Руденко назвал попытки Запада расколоть союз России и Китая «грязными инструментами»
Западные страны применяют «грязные инструменты», чтобы дискредитировать российско-китайские отношения на международной арене, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Выступая на девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», Руденко отметил, что тесное сотрудничество, которое за последние годы установилось между Москвой и Пекином, вызывают резкое неприятие у западных стран. Их магистральной задачей является не допустить дальнейшего сближения двух стран и попытаться внести разлад в их отношения.
В настоящее время в адрес Москвы и Пекина проводится политика двойного сдерживания. Коллективный Запад рассматривает Россию в качестве немедленной угрозы, а Китай как долгосрочный системный вызов, пояснил дипломат.
Также Руденко охарактеризовал политику США по отношению к Тайваню. По его словам, действия Вашингтона напоминают процесс превращения Украины в угрозу национальной безопасности России. «США продолжают нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин», – приводит слова Руденко ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров.