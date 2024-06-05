Tекст: Алексей Дегтярев

Российские военные в последние сутки заняли более выгодные рубежи на пяти направлениях, сообщило Министерство обороны России в среду.

Группировка «Север» отразила семь контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад, также в числе атаковавших была 101-я бригада охраны генштаба ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка также улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Веселого, Графского и Волчанска в Харьковской области.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 290 человек, два танка, два американских БТР М113.

При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и установка залпового огня БМ-21 «Град». Также уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии у Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы, Макеевки (ЛНР), Петропавловки (Харьковская область), Торского и Ямполовки (ДНР).

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 545 человек, пять боевых бронированных машин, станцию радиэлектронной борьбы «Нота», гаубицу М777, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30.

Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 56-й мотопехотной, 30-й, 54-й, 92-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й бригады теробороны у Зализнянского, Орехово-Василевки, Григоровки, Калинина, Дзержинска и Красного в ДНР.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки за сутки потеряла до 230 человек, три бронемашины, включая американский БТР Stryker, станцию РЭБ «Анклав», гаубицу М777, гаубицу 2А65 «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, 2-й бригады нацгвардии у Новгородского, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Новопокровского в ДНР.

Также отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 360 человек, две бронемашины, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, САУ 2С3 «Акация», три гаубицы 2А65 «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Водяного, Урожайного и Пречистовки в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 125 человек, танк и гаубицу М777.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Степногорска, Пятихаток (Запорожская область) и Новокаир (Херсонская область).

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 40 человек, две бронемашины, две гаубицы Д-20, САУ 2С3 «Акация», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и установку залпового огня БМ-21 «Град».