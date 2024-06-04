  • Новость часаПолитолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
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    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

    3 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».

    Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу

    Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу
    @ Anatoliy Volkov/Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    После потери Днепрогэса Украина теряет возможность корректировать напряжение в электросети. Более того, противник вряд ли сможет компенсировать дефицит электроэнергии с помощью ТЭС, АЭС и ветрогенераторов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее руководство «Укрэнерго» пожаловалось на то, что Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении».

    «Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.

    Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.

    «Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.

    «Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.

    «Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.

    Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.

    На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.

    Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.

    Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки

    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.

    Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.


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    3 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог настроить азиатские страны на такой же уровень поддержки, какой он получает от Запада, пишет газета Washington Post (WP).

    Эту попытку Зеленский предпринял во время своей поездки в Сингапур и на Филиппины, передает РИА «Новости».

    Намерение Украины вызвать такое же эмоциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось, говорится в материале газеты.

    По словам профессора Национального университета Сингапура Раджа Мохана, Азия не верит риторике Запада.

    Ранее в Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии.

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    3 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    В Киеве решили не спрашивать КС Украины о легитимности Зеленского
    В Киеве решили не спрашивать КС Украины о легитимности Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский не станет обращаться в украинский Конституционный суд (КС) по вопросу своей легитимности на посту главы государства, сообщила замглавы его офиса Ирина Мудрая.

    У Зеленского нет оснований обращаться в Конституционный суд с учетом норм конституции, законодательства и договоренностей парламентских фракций, заявила Мудрая в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

    Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что у Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью.

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    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня
    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


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    4 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

    Коментарии (27)
    3 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Мэр Харькова Терехов признал, что в городе все говорят на русском языке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харькове и Харьковской области местные жители не перестают говорить между собой на русском языке, заявил мэр города Игорь Терехов.

    В Харьковской области жители разговаривают на так называемом слобожанском языке, который очень похож на русский, но в нем есть украинские слова и выражения, сказал Терехов в интервью эстонскому гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    По его словам, у харьковчан остались тесные связи с Россией, у почти трети жителей есть там друзья или родственники. В самом городе также было много российских граждан, они приезжали туда на выходные.

    Коментарии (12)
    4 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Комплексы «Бастион» нанесли удар по ВСУ
    Комплексы «Бастион» нанесли удар по ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Черноморский флот России, используя береговые ракетные комплексы «Бастион», нанес удар по вооруженным силам Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что военные, получив координаты объектов ВСУ, направились в позиционный район, откуда произвели пуски крылатых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что цели на территории Украины были успешно поражены, передает ТАСС.

    Напомним, гендиректор предприятия Александр Леонов сообщил, что комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения в ходе СВО успешно наносит удары по наземным целям.

    Коментарии (3)
    3 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области

    Сальдо рассказал, как десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области

    Десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения украинской армии попытались высадиться на левом берегу Днепра у поселка Днепряны, но десант успешно сбросили в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВС России открыли массированный огонь из всех средств поражения по десанту, основную его часть уничтожили на воде и на берегу, остатки были сброшены в воду, указал глава региона в своем Telegram-канале.

    По мнению Сальдо, ВСУ предпринимают «самоубийственные рейды» через Днепр, из-за этого российские бойцы прозвали их «лемминги».

    Ранее командир батальона специального минирования «Феникс» с позывным «Фокс» сообщал, что его бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили свыше 70 единиц плавсредств и порядка 250 бойцов десанта ВСУ.

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    4 июня 2024, 09:17 • Новости дня
    ВСУ спрятали поставленные Западом гаубицы М777 под Угледаром

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные были вынуждены спрятать оставшиеся гаубицы М777 западного производства под Угледаром из-за высокого риска их уничтожения российской артиллерией, сообщил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.

    По его словам, таких гаубиц у ВСУ осталось очень мало, их не выгоняют, так как ВС России сразу их уничтожают, передает ТАСС.

    Квока добавил, что расчет «Гиацинта» уже уничтожил десятки целей, включая личный состав, военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки.

    В конце мая украинская сторона в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции.

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    При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок

    Вашингтон повысил градус эскалации в отношениях с Москвой, разрешив ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. При этом, как считают эксперты, украинским военным в этом случае отведена лишь номинальная роль. В чем заключаются технические особенности подобных ударов и кто в реальности принимает решения об их нанесении? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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