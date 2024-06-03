Guardian: Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь

Tекст: Алексей Дегтярев

Култхарт заявил, что ему запретили исследовать это заболевание, он выразил опасение тем, что у более 200 человек с этой болезнью наблюдается неврологический спад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

О 40 местных жителях, страдающих от неизвестного неврологического синдрома в 2021 году, сообщали представители провинциального здравоохранения. У части пациентов наблюдалось слюнотечение, другие сообщали, что по их коже словно ползают насекомые.

Позже независимый комитет установил, что, вероятнее всего, им поставили неверный диагноз, и они страдают от других болезней, таких как рак и деменция.

В своем письме Култхарт заявил, что, по его мнению, окружающая среда или комбинация воздействий запускает разные нейродегенеративные синдромы у жителей. Эти люди восприимчивы к болезням, связанным с неправильным сворачиванием белков, в том числе к Альцгеймеру и болезни Паркинсона.

По мнению ученого, это явление плохо вписывается в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии. Политики воспользовались ситуацией и закрыли «лазейку» для ученых, с помощью которой они могли исследовать болезнь.

Ряд пациентов заявили, что их состояние прогрессирует, но власти не оказывают помощи. По словам одной женщины, политики не хотят признавать, что происходит что-то серьезное, поскольку тогда им придется заниматься этим вопросом.