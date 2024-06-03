Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Дипломат раскрыл перспективы российского бизнеса в Афганистане
Исключение движения «Талибан*» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – прим. ВЗГЛЯД) из списка террористических организаций может послужить сигналом российскому бизнесу, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Он добавил, что уже два года страны налаживают контакты, связи и сотрудничество по различным направлениям, пишут «Известия». «Афганистан нуждается в целой номенклатуре товаров первой необходимости, которые востребованы на афганском рынке. Это нефтепродукты, это материал — металлы, изделия», — сказал Кабулов.
Кабулов заметил, что в будущем отношения двух государств должны стать еще более комфортными. Говоря о бизнесе в Афганистане, Кабулов уточнил, что исключение «Талибана*» из перечня террористических организаций даст бизнесу понять, что они имеют дело с партнерами, которые не имеют претензий к Москве.
Ранее движение «Талибан*» подтвердило участие в ПМЭФ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ