Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Песков: Россия и Китай достигнут договоренностей по поставкам энергоресурсов
Переговоры России и Китая по вопросу поставок газа будут продолжаться, на это есть политическая воля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, комментируя сообщениях западных СМИ, отметил, что это нормально, когда каждая страна отстаивает свои интересы. Переговоры России и Китая будут продолжаться, сообщил он, выразив уверенность в том, что все необходимые договоренности будут достигнуты, передает ТАСС.
Песков подтвердил, что вопрос поставок энергоресурсов «действительно был в повестке дня переговоров» президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, западные СМИ писали, что Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке голубого топлива по ценам «сильно субсидируемого» внутрироссийского уровня, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией.