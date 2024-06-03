Песков: Россия и Китай достигнут договоренностей по поставкам энергоресурсов

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля, комментируя сообщениях западных СМИ, отметил, что это нормально, когда каждая страна отстаивает свои интересы. Переговоры России и Китая будут продолжаться, сообщил он, выразив уверенность в том, что все необходимые договоренности будут достигнуты, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что вопрос поставок энергоресурсов «действительно был в повестке дня переговоров» президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, западные СМИ писали, что Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке голубого топлива по ценам «сильно субсидируемого» внутрироссийского уровня, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией.