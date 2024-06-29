У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Курской области
СК: Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Курской области
Уголовное дело по статье «Террористический акт» возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области, сообщили в Следственном комитете.
В сообщении СК в Telegram-канале отмечается, что устанавливаются причастные к теракту лица, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что жертвами атаки украинского БПЛА в Курской области стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка.