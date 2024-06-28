Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.2 комментария
В Белгородской области объявили об угрозе ракетного нападения
На всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетного нападения, в Белгороде слышны звуки взрывов.
Кроме того, в небе видны результаты работы противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до сигнала об окончании угрозы ракетного нападения.
Ранее сообщалось, что ракетная опасность была объявлена в Белгородской области.