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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    28 июня 2024, 19:44 • Новости дня

    В Белгородской области объявили об угрозе ракетного нападения

    Tекст: Кристина Цыцура

    На всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетного нападения, в Белгороде слышны звуки взрывов.

    Кроме того, в небе видны результаты работы противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до сигнала об окончании угрозы ракетного нападения.

    Ранее сообщалось, что ракетная опасность была объявлена в Белгородской области.

    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    28 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на Горловском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, вблизи Торецка ВСУ под давлением российских сил пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинские силы за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

    Ранее Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    28 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    ВСУ за неделю потеряли 1560 военнослужащих под Харьковом

    В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 1560 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

    ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства.

    Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи.

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    28 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России за неделю сбили два самолета МиГ-29 ВСУ и 589 беспилотников.

    Также были сбиты шесть ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд HIMARS и «Vampire» чешского производства и «Ольха», передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    В плен за неделю сдались 56 украинских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка.

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    28 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    Муж Блиновской переведен в штурмовое подразделение для участия в боях

    Адвокат Пашаев: Муж Блиновской переведен в штурмовое подразделение для участия в боях под Красногоровкой

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-адвокат арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Пашаев сообщил, что Алексей Блиновский переведен в штурмовое подразделение и участвует в боях под Красногоровкой.

    По его словам, муж Блиновской с мая находится в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой, их перевели в один день, передает РИА «Новости».

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Позднее апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    28 июня 2024, 01:15 • Новости дня
    МАГАТЭ дало оценку уничтожению поста радиационного контроля ЗАЭС

    Гросси назвал уничтожение поста радиационного контроля ЗАЭС частью продолжающейся «эрозии мер безопасности»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской АЭС не окажет прямого влияния на безопасность станции, но указывает на продолжающуюся «эрозию мер безопасности», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Представители Запорожской АЭС сообщили МАГАТЭ об уничтожении поста в результате украинского удара, в связи с чем эффективность мониторинга при чрезвычайной ситуации может снизиться. Гросси выразил тревогу в связи с «эрозией мер безопасности», передает ТАСС.

    По его словам, «ситуация с безопасностью» не позволила специалистам МАГАТЭ прибыть на уничтоженный пост и «подтвердить ущерб». При этом указывается, что из 14 постов работу прекратили уже четыре.

    В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки пост был полностью уничтожен.

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    28 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские войска освободили Раздоловку в ДНР
    Российские войска освободили Раздоловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны.

    Кроме того, в течение недели российские бойцы поразили живую силу и технику трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Потери противника составили до 4410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Уничтожено семь станций РЭБ «Анклав», «Буковель» и 25 складов, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

    Центральная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования четырех механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила 39 украинских контратак.

    ВСУ потеряли до 2950 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе две Bradley, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц M777.

    Ранее российские войска освободили Загорное в Запорожской области.

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    28 июня 2024, 06:00 • Новости дня
    Возгорание произошло на нефтебазе в Тамбовской области из-за БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В результате «прилета БПЛА на нефтебазу» в Мичуринском муниципальном округе произошло небольшое возгорание, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

    Егоров сообщил в Telegram, что пожар уже удалось локализовать, жертв нет.

    Напомним, российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Кроме того, силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объектв Смоленской области.

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    28 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ и западное оборудование в Часовом Яре

    Марочко: Российские бойцы уничтожили расчет БПЛА ВСУ и западное оборудование в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Часовом Яре разведка выявила в одном из многоэтажных зданий пункт управления БПЛА, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки, во время запуска дрона с крыши здания по расчету БПЛА противника был нанесен высокоточный артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что в результате взрыва здание рухнуло, завалив оборудование и военнослужащих ВСУ.

    Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады им. Святого Георгия с позывным «Дон Рос» рассказал, что бои за Часов Яр будут ожесточенными, так как город расположен на возвышенности, что затрудняет продвижение российских войск.

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    28 июня 2024, 03:38 • Новости дня
    Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект в Смоленской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

    Анохин сообщил в Telegram, что попытка атаки была пресечена в Починковском районе. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Брянской областью.

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    28 июня 2024, 04:37 • Новости дня
    Колокольцев: Россия ожидает от ООН взвешенной оценки удара по Севастополю

    Tекст: Максим Попов

    Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара Украины американскими ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил глава МВД Владимир Колокольцев по итогам поездки в Нью-Йорк.

    «Я вчера прямо заявил руководству ООН, что мы ждем от этой организации четкой, принципиальной и взвешенной международной оценки обстрела нашего мирного населения в Севастополе американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами», – приводит РИА «Новости» слова Колокольцева.

    Глава МВД отметил, что в ходе своего визита в Нью-Йорк он обсудил с зарубежными коллегами конфликт на Украине и попытался доказать им правоту и эффективность действий России.

    Напомним, в четверг заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о соответствии СВО международному праву.


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    27 июня 2024, 23:41 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Населенные пункты Белгородской области подверглись атаке украинских БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В поселке Казачок частный дом, в котором никто не жил, и несколько хозпостроек сгорели после того, как их атаковал FPV-дрон. В селе Демидовка частное домовладение также получило повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил глава региона в Telegram.

    Напомним, в ночь на четверг российская система ПВО успешно сбила семь беспилотников над Московской областью, Тверской и Белгородской областями.


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    28 июня 2024, 06:30 • Новости дня
    Власти подсчитали нанесенный ущерб Донбассу

    Солнцев сообщил об ущербе Донбассу на триллионы рублей из-за действий Украины

    Tекст: Максим Попов

    Ущерб, нанесенный Донбассу киевским режимом, уже исчисляется триллионами рублей, сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

    По словам Солнцева, сумма ущерба постоянно увеличивается из-за сложности доступа к территориям и объектам. Примером может служить недавно освобожденная Авдеевка, где на территории города еще есть опасные для гражданских работы зоны, в том числе коксохимический завод, передает РИА «Новости».

    Солнцев подчеркнул, что восстановление Донбасса займет не менее десяти лет.

    Напомним, в начале апреля президент Владимир Путин призвал эффективно использовать средства на восстановление новых регионов.


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