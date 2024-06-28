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    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня

    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


    27 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

    Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.

    При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

    Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

    Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.

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    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    27 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сдаться

    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Солдат ВСУ, которые хотят сдаться или отступить, расстреливают, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Их избивают, похищают и отправляют без подготовки сражаться с наступающей русской армией. Если они пытаются сдаться, их расстреляют», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Боуз назвал режим Владимира Зеленского диктаторским, обвинив в еженедельном похищении тысяч мужчин для отправки на фронт.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    27 июня 2024, 10:51 • Новости дня
    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону проведения спецоперации, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, в зоне СВО уже находятся около 10 тыс. мигрантов, более 30 тыс. получивших гражданство стоит на учете, передает ТАСС.

    Бастрыкин добавил, за первые четыре месяца в этом году в Москву прибыло более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург – 860 тыс. человек.

    Глава СК отметил, что мигранты прибывают в Россию из экономических и политических соображений.

    Ранее генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов.

    Коментарии (141)
    27 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

    Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    27 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на заявление посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что республика готова обсудить с Киевом отправку эстонских сил на Украину.

    Кадыров сыронизировал, что якобы дал поручение о переброске в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов, причем передислоцировать их глава Чечни предложил прямо «на больничных койках». Он отметил, что этим российским бойцам не нужно выдавать оружие, при этом поставить перед ними задачу раздобыть трофейную военную технику.

    «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – приводит слова Кадырова «Газета.Ru».

    Он добавил, что тревожить остальных бойцов Российской армии в этой ситуации не стоит.

    Кольк заявила ранее, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.

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    27 июня 2024, 08:21 • Новости дня
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американцам нужно вспомнить о гибели из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя Лизы Кирнос во время президентских выборов в ноябре, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, девочка стала одной их тех малышей, которых президент США Джо Байден убил в Крыму американскими ракетами, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что для удара по этому солнышку использовались американские дроны и спутники.

    «Вспомните о ней, когда будете голосовать на выборах президента в ноябре», – подчеркнул он.

    Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы ради реанимации рейтинга кандидата в президенты США Джо Байдена.

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    27 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины

    Боррель: Соглашение по безопасности ЕС с Украиной предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь

    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что это мероприятие особенно важно из-за подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По его словам, документ охватывает военную, финансовую и дипломатическую помощь.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет, предусматривающее помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

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    27 июня 2024, 18:24 • Новости дня
    Российские войска заняли центр Урожайного в ДНР

    Рогов: ВС России начали зачистку центральной части Урожайного в ДНР

    Российские войска заняли центр Урожайного в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска взяли под контроль и закрепились в южной и центральной части села Урожайное на запорожской линии фронта, начата зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, боевики ВСУ прячутся в подвалах домов в северной части Урожайного, которое отрабатывает российская артиллерия и авиация. Рогов добавил, что украинские войска используют дроны и кассетные боеприпасы в больших количествах, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» ВС России освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

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    27 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает

    Военный эксперт Козюлин: Усиление роли НАТО в координации поддержки Украины станет утешительным призом для Зеленского

    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В попытках убедить Украину в том, что двери НАТО для нее открыты, западные политики прибегают к риторическим приемам, которых, впрочем, осталось не так уж и много. Новая миссия, которую планируется открыть в ФРГ, окажется очередной «фигурой речи», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию для координации дальнейшей помощи Украине.

    «Страны НАТО уже создали формат «Рамштайн». То есть министры обороны западных государств уже собираются на американской авиабазе в ФРГ и обсуждают военную помощь Украине. И тем не менее они идут на создание новой миссии, необходимость которой вызывает большие сомнения», – напомнил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Кроме того, существуют координационные центры НАТО по видам вооружений, которые поставляются ВСУ, добавил он. Собеседник убежден: очередная инициатива, предполагающая усиление роли Североатлантического альянса в координации поддержки Украины, – лишь «фигура речи».

    «Западные партнеры Киева пытаются таким образом убедить местное руководство в том, что двери НАТО для них якобы открыты», – уточнил эксперт. При этом в «арсенале» у США и их партнеров остается все меньше аргументов. «Они стремительно теряют варианты «вежливого отказа» офису Зеленского в его желании присоединиться к блоку», – подчеркивает он.

    «Конечно, можно выписать очередную «дорожную карту» вступления Украины в альянс или подписать с украинским руководством меморандум о поддержке. Но выполнить больше того, что уже делается, страны НАТО вряд ли в силах. Поэтому им остается усиливать последнее доступное направление – словесную помощь. Таким образом, новый орган станет своеобразным утешительным призом для Зеленского», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию в Германии для координации дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times. По информации газеты, данное решение будет объявлено на грядущем саммите альянса, который пройдет с 9 по 11 июля. Таким образом, государству хотят дать «что-то существенное» вместо начала переговоров о присоединении к блоку.

    При этом указывается: в организации надеются, что появление нового коллективного органа сумеет удовлетворить Владимира Зеленского. Миссия объединит усилия стран, предоставляющих Украине военную помощь по разным направлениям. Она также будет управлять процессами обучения солдат ВСУ.

    Подчеркивается, что организация проекта под началом НАТО обезопасит его от пагубного воздействия Дональда Трампа в том случае, если он одержит победу в президентских выборах США. Тем не менее не все участники блока рады возникновению подобного механизма, поскольку до этого поставки Украине осуществлялись в большей степени по индивидуальной инициативе государств.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ. Он отметил, что принципиально важно не допустить вовлечение альянса в текущий конфликт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала проблему с нехваткой личного состава в европейской части НАТО.

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    27 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    В Польше предрекли гибель страны при расширении украинского конфликта

    Обозреватель Зинкевич заявил, что расширение украинского конфликта на Польшу грозит гибелью стране

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, отмечает обозреватель Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    По его словам, в случае расширения украинского конфликта на Польшу его окончание будет для страны трагичным, передает РИА «Новости».

    «Игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», – подчеркнул Зинкевич.

    Также он указал на то, что членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины. В связи с этим военно-воздушные силы Польши были вынуждены поднять в воздух истребители.

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    27 июня 2024, 17:25 • Новости дня
    Медведев заявил о соответствии СВО международному праву
    Медведев заявил о соответствии СВО международному праву
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине не выходит за рамки международных правовых норм, ее проведение квалифицируется как случай самообороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны», – сказал Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), отметив, что Россия трактует проведение СВО как «частный случай такой превентивной самообороны», передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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