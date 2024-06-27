Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что план урегулирования должен быть готов для обсуждений в течение месяца. Украина не располагает временем, потому что на поле боя много раненых и убитых, передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», – сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев и Москва никак не контактировали после саммита в Швейцарии, где ряд стран заявили о необходимости обсуждения урегулирования с Россией.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для урегулирования на Украине. Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.