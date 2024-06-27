Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
В Севастополе на дне моря нашли три кассетных боеприпаса
Водолазы МЧС обнаружили в акватории пляжа Учкуевка в Севастополе три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, оставшихся после обстрела города со стороны украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Представитель ведомства заявил РИА «Новости», что за сутки найдено два суббоеприпаса, а всего с начала поисков – три. Все боеприпасы будут уничтожены на месте путем контролируемого подрыва.
Напомним, кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, Украина получила в рамках военной помощи от США.
В воскресенье ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.