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Задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии
МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
В Абхазии задержаны все предполагаемые участники перестрелки, произошедшей в воскресенье на границе с Россией, сообщило МВД республики.
Во вторник силовики заблокировали район, где скрывались подозреваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля, передает РИА «Новости».
В результате были задержаны трое мужчин 1997, 1988 и 1991 годов рождения. Таким образом, задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», сообщило МВД Абхазии.
Напомним, перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. В итоге погиб гражданин Абхазии 1985 года рождения, еще двое пострадали. Кроме того, была ранена девочка 2007 года рождения.