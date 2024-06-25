В России запущена масштабная рекламная кампания на тему инклюзии

Кампания – победитель специального конкурса на размещение федеральной социальной рекламы. В нем была расширена воронка участников, которые могли получить размещение соцрекламы – не только НКО, но и любые юрлица. Также до трех сокращено количество тем. Это – семейные ценности, развитие культуры системной благотворительности, инклюзия и изменение отношения к людям к ограниченными возможностями здоровья, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс был рассчитан, прежде всего, на творческие команды и бренды, которые хотят дополнительно заявить о себе, а также на повышение качества социальной рекламы. Победителями стали три рекламных агентства, каждое из которых получит 300 млн показов баннеров на ведущих ресурсах Рунета в рамках разработанных ими рекламных кампаниях.

«Инклюзивное общество базируется на уважении человеческого достоинства и предоставлении равных возможностей всем людям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, где каждый человек чувствует себя ценным и нужным независимо от своих физических ограничений. К сожалению, с в современном обществе все еще существуют проблемы отношения к людям с особенностями здоровья. Важно сохранять непредвзятость не только в интернете, но и в реальной жизни, чтобы помочь таким людям сохранить веру в свою ценность и значимость, именно на это и нацелена наша кампания. Процесс полной интеграции требует многосторонних усилий, в том числе как в сфере соблюдения официальных нормативов, законов, так и в части изменений мировоззрения в самом социуме, а именно принятия, уважения человеческого достоинства, равных возможностей для людей с ОВЗ», – отметили в коммуникационном агентстве «ТМА Маркетинг Сервисез».

На сайте проекта можно узнать об инклюзии, пройти тест на интуицию и познакомиться с полезными порталами, чтобы узнать больше об инклюзии и помощи людям с ОВЗ. Рекламная кампания будет проводиться до сенября. Местом размещения станут различные платформы и сайты, включая Яндекс, ВК, Авито, RuTube, Likee VIDEO, IVI, ПРЕМЬЕР, tnt-online, Wildberries.ru и других.

По данным Росстата в России проживает около 11 млн человек (около 8% от населения страны, или каждый 13-й россиянин) с инвалидностью. Эта статистика не включает в себя весь перечень людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда имеют официальную инвалидность, но имеют временные нарушения здоровья.