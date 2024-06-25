Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Литва прекратила действие договора с Россией о правовой помощи
Сейм Литвы прекратил действие договора с Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. На пленарном заседании за это проголосовали 93 депутата, 5 воздержались, против не высказался ни один депутат.
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, принятию данного решения способствовали «изменение геополитической обстановки и агрессивная политика, проводимая Россией», передает ТАСС.
«Этот шаг поможет минимизировать правовые контакты с агрессорской страной», – отметила министр.
Договор между Россией и Литвой был подписан в 1992 году и продлевался каждые пять лет. Он предполагал защиту личных и имущественных прав граждан обеих стран и сотрудничество в правовых вопросах при возникновении спорных ситуаций.
Ранее Эстония и Латвия также отказались от подобных договоров с РФ.