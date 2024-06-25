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В Совфеде назвали фарсом выдачу МУС ордера на арест Шойгу и Герасимова
Сенатор Долгов: МУС ордером на арест Шойгу и Герасимова в очередной раз подтвердил статус никчемной структуры
Прокуроры МУС не выдали ни одного ордера на арест украинских военных преступников. А все потому, что такой команды не поступало из Вашингтона. Суд в Гааге стал таранчиком в руках американских политиков, которые используют этот инструмент исключительно в своих интересах, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал выдачу ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Парламентарий напомнил, что для Москвы решения МУС не имеют юридической силы.
«Решение МУС – это фарс, очередная ущербная и примитивная антироссийская выходка, которая лишний раз доказывает никчемность и политическую ангажированность суда в Гааге», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.
Он напомнил, что для Москвы решения МУС не имеют юридической силы. «Мы, как и многие другие государства, не являемся участниками Римского статута и не признаем юрисдикцию МУС. Поэтому прокуроры гаагского суда могут принимать любые меры и делать любые заявления – для нас они ничтожны», – уточнил он.
Кроме того, МУС давно себя дискредитировал, добавил парламентарий. «Деятельность этой структуры не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с законностью, ни с правосудием. Суд в Гааге стал таранчиком в руках американских политиков, которые используют этот инструмент исключительно в своих интересах», – детализировал Долгов.
На этом фоне он указал на отсутствие ордеров на арест реальных преступников. «Где ордера прокуроров в отношении украинских военных и нацистов? Не выдано ни одного! Потому что такой команды из Вашингтона, который, к слову, тоже не признает МУС, не поступало», – заметил спикер.
«Этот суд давно пора распустить, ведь значительное количество уважающих себя государств не являются участниками МУС. Пока эта структура действует в нынешнем режиме, выдачу ордеров на арест российских политиков и военачальников стоит рассматривать как подтверждение тому, что мы действуем правильно, в интересах нашей страны, в интересах реального укрепления международной законности», – убежден сенатор.
Во вторник палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности России, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине», говорится в сообщении на сайте суда.
МУС заявил, что «двое подозреваемых несут ответственность» за удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре. В Минобороны РФ подчеркивали, что удары по украинской энергетической инфраструктуре наносятся в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики в России.
В пресс-службе аппарата Совета Безопасности России заявили ТАСС, что решение МУС ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Там напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию.
В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. В начале марта 2024 года суд в Гааге выписал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.