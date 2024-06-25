  • Новость часаПВО сбила в Ростовской области запущенный с Украины воздушный шар
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    Российская СВО стала катализатором пока ещё не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    0 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    8 комментариев
    25 июня 2024, 17:15 • Новости дня

    В Совфеде назвали фарсом выдачу МУС ордера на арест Шойгу и Герасимова

    Сенатор Долгов: МУС ордером на арест Шойгу и Герасимова в очередной раз подтвердил статус никчемной структуры

    В Совфеде назвали фарсом выдачу МУС ордера на арест Шойгу и Герасимова
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прокуроры МУС не выдали ни одного ордера на арест украинских военных преступников. А все потому, что такой команды не поступало из Вашингтона. Суд в Гааге стал таранчиком в руках американских политиков, которые используют этот инструмент исключительно в своих интересах, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал выдачу ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Парламентарий напомнил, что для Москвы решения МУС не имеют юридической силы.

    «Решение МУС – это фарс, очередная ущербная и примитивная антироссийская выходка, которая лишний раз доказывает никчемность и политическую ангажированность суда в Гааге», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.  

    Он напомнил, что для Москвы решения МУС не имеют юридической силы. «Мы, как и многие другие государства, не являемся участниками Римского статута и не признаем юрисдикцию МУС. Поэтому прокуроры гаагского суда могут принимать любые меры и делать любые заявления – для нас они ничтожны», – уточнил он.  

    Кроме того, МУС давно себя дискредитировал, добавил парламентарий. «Деятельность этой структуры не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с законностью, ни с правосудием. Суд в Гааге стал таранчиком в руках американских политиков, которые используют этот инструмент исключительно в своих интересах», – детализировал Долгов.

    На этом фоне он указал на отсутствие ордеров на арест реальных преступников. «Где ордера прокуроров в отношении украинских военных и нацистов? Не выдано ни одного! Потому что такой команды из Вашингтона, который, к слову, тоже не признает МУС, не поступало», – заметил спикер.

    «Этот суд давно пора распустить, ведь значительное количество уважающих себя государств не являются участниками МУС. Пока эта структура действует в нынешнем режиме, выдачу ордеров на арест российских политиков и военачальников стоит рассматривать как подтверждение тому, что мы действуем правильно, в интересах нашей страны, в интересах реального укрепления международной законности», – убежден сенатор.

    Во вторник палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности России, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине», говорится в сообщении на сайте суда.

    МУС заявил, что «двое подозреваемых несут ответственность» за удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре. В Минобороны РФ подчеркивали, что удары по украинской энергетической инфраструктуре наносятся в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики в России.

    В пресс-службе аппарата Совета Безопасности России заявили ТАСС, что решение МУС ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Там напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию.

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. В начале марта 2024 года суд в Гааге выписал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

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    25 июня 2024, 04:17 • Новости дня
    WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

    WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из британской тюрьмы

    WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа
    @ кадр из видео WikiLeaks

    Tекст: Максим Попов

    Организация WikiLeaks сообщила о том, что Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш и покинул территорию Великобритании.

    Отмечается, что Ассанж был освобожден из тюрьмы строгого режима утром 24 июня после того, как провел там 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. В этот же день Ассанж прибыл в аэропорт Станстед, откуда вылетел из Великобритании, передает ТАСС.

    Также в WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с американским минюстом. Предполагается, что во время финального судебного заседания он должен признать свою вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны США.

    Напомним, федеральный суд США назначил слушание по делу основателя WikiLeaks на 26 июня.


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    24 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию российских властей о жертвах атаки по Севастополю с применением американских ракет ATACMS.

    Отвечая на вопрос об ударе оружием НАТО по мирным жителям Крыма, Стано заявил, что информация властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», передает ТАСС.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    24 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Риелтор объяснил, почему Пугачева не будет платить повышенный налог за свой замок
    Риелтор объяснил, почему Пугачева не будет платить повышенный налог за свой замок
    @ Кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владелец агентства недвижимости Виктор Садыгов рассказал, что певицу Аллу Пугачеву не затронет новый закон о повышении налогов на имущество, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей.

    Это связано с тем, что замок артистки, расположенный в деревне Грязь, формально стоит 11 млн рублей. А самой постройки нет в кадастровых картах в подмосковной деревне, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Парламентскую газету».

    Кроме того, у замка нет официального адреса. Поэтому повышения налогов Пугачевой можно не опасаться. Участок, на котором расположено имение, занимает всего гектар. А площадь самого замка – 2300 квадратных метров.

    Сейчас певица вместе с мужем и детьми проживает в Израиле.

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    24 июня 2024, 18:24 • Новости дня
    При пожаре в подмосковном Фрязине погибли восемь человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате пожара в здании в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня, шестеро остались внутри, там произошли обрушения. По его словам, предварительно, все они погибли, передает ТАСС.

    В оперативных службах добавили, что на момент пожара в задымленных помещениях оказались девять человек, только одного из них удалось спасти.

    В понедельник в горящем офисном здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Позже стало известно, что взрыв газового баллона стал причиной возгорания в Фрязине, где площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв. метров.

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    24 июня 2024, 18:40 • Новости дня
    Shaman ответил на включение в санкционный список цитатой из песни
    Shaman ответил на включение в санкционный список цитатой из песни
    @ Павел Бедняков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский артист Shaman прокомментировал свое включение в черный список Европейского союза.

    По мнению певца, причиной этого стало его русское происхождение, передает ТАСС. «Меня добавили в санкционный список ЕС просто за то, что я русский», – отметил артист.

    Ранее в рамках 14-го пакета санкций против России ЕС внес в черный список певицу Полину Гагарину, певца Ярослава Дронова, известного как Shaman (Шаман), и актера Ивана Охлобыстина.


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    24 июня 2024, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году

    Кандидат в президенты США Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году

    Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году.

    В письме, опубликованном штабом Трампа, говорится: «Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», передает ТАСС со ссылкой на The Hill.

    Как отмечает издание, в августе 2023 года Трамп был арестован в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Его пребывание там было недолгим – около 20 минут. После этого он был освобожден из-под стражи. 

    Известно, что экс-президент был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809. Соответствующая запись появилась на официальном сайте учреждения. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет примерно 190 см, вес – около 97,5 кг.

    До этого большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло обвинения против Трампа и некоторых его соратников по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Фактически ему инкриминируется создание организованной группы, которая пыталась пересмотреть результаты президентских выборов.

    Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, если победит на предстоящих президентских выборах.

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    24 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

    Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

    Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

    Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

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    24 июня 2024, 21:33 • Новости дня
    Названа причина крупного пожара в подмосковном Фрязине

    Причиной крупного пожара в подмосковном Фрязине стал аварийный режим работы электросети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аварийный режим работы электросети, предварительно, стал причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязине, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, по предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что крупный пожар в офисном здании во Фрязине локализован на площади 5 тыс. кв. метров, погибли восемь человек.


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    25 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    На Украине пересчитали мобилизационный резерв

    МО Украины: К призыву годны 1,1 млн военнообязанных

    На Украине пересчитали мобилизационный резерв
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизационный людской ресурс Украины составляет 1,1 млн военнообязанных, сообщил спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин в эфире канала «Армия ТV».

    По его словам, информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+».

    По его словам, это важная информация, потому что много тех, кто имеет право на отсрочку, то есть 1,1 млн могут быть мобилизованными и встать в ряды сил обороны, передает ТАСС.

    Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, при этом речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    25 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском

    Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском

    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

    После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.

    Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.

    «В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.

    Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

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    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

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    Ассанжа освободили ради реанимации рейтинга Байдена

    Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Сообщается, что журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США. Возможным условием станет признание его вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия Штатов пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке. Чего на самом деле хочет добиться администрация Байдена от Ассанжа? Подробности

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    Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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