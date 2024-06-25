В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
В сообщении на сайте инстанции говорится, что ордер выдан «в контексте ситуации на Украине», передает ТАСС.
В пресс-службе аппарата Совета Безопасности России заявили, что решение МУС ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Там напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию.
В начале марта в МУС выписали ордера на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических (ВКС) России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова.