На Украине пересчитали мобилизационный резерв

МО Украины: К призыву годны 1,1 млн военнообязанных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+».

По его словам, это важная информация, потому что много тех, кто имеет право на отсрочку, то есть 1,1 млн могут быть мобилизованными и встать в ряды сил обороны, передает ТАСС.

Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, при этом речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.

Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.