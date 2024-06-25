В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.0 комментариев
Экс-разведчик Риттер назвал удар по Севастополю равносильным нападению со стороны США
Экс-разведчик Риттер: Удар американскими ракетами по Севастополю равносилен нападению со стороны США
Удар ВСУ по Севастополю, нанесенный американскими ракетами ATACMS, равносилен нападению на Россию со стороны США, заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире подкаста Judging Freedom.
Экс-разведчика попросили прокомментировать, какое значение имеет для США удар по гражданским объектам в Севастополе. Риттер подтвердил, что США совершили «акт войны» против России, передает ТАСС.
Он добавил, что если бы русские сделали что-то подобное в отношении США, то Вашингтон уже бы начал войну с Россией.
Напомним, Украина нанесла удар по Севастополю ракетами американского производства ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранены более 150 человек. МИД России заявил, что причастность США к ракетной атаке на Севастополь не вызывает сомнений.