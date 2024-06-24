Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.9 комментариев
Стало известно состояние пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю
Мурашко: 14 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю находятся в тяжелом состоянии
14 человек, которые пострадали в результате ракетного удара украинских войск по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, 14 человек остаются в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.