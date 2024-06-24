Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.5 комментариев
Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в середине дня у президента будет международный телефонный разговор, передает ТАСС.
Песков добавил, что рабочий день президента проходит в Кремле, с докладом у президента будет руководитель ВТБ Андрей Костин. Встреча пройдет в открытом формате.