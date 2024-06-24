  • Новость часаСенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником в России, погибшим от рук ваххабитов
    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов
    Революция, которую не заметили. В России начал меняться социальный уклад
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    ВС России нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    31 комментарий
    24 июня 2024, 12:31 • Новости дня

    Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в середине дня у президента будет международный телефонный разговор, передает ТАСС.

    Песков добавил, что рабочий день президента проходит в Кремле, с докладом у президента будет руководитель ВТБ Андрей Костин. Встреча пройдет в открытом формате.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

    Коментарии (61)
    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

    Коментарии (19)
    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

    Коментарии (8)
    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

    Коментарии (3)
    21 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет развивать армию, опираясь на опыт СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    С учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Также будут учитываться современные тенденции военного дела и колоссальный боевой опыт СВО, добавил Путин.

    Ранее Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы.

    Коментарии (21)
    21 июня 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности обсуждать мирные инициативы с НАТО и ЕС

    Путин заявил о готовности к диалогу о безопасности с НАТО и ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона открыта к взаимодействию со странами Евросоюза и НАТО по вопросам безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов – как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями – европейскими и натовскими государствами в том числе», – сказал российский лидер в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, передает ТАСС.

    «Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», – добавил он.

    Ранее в Кремле назвали условие для диалога с США о безопасности.

    Коментарии (3)
    22 июня 2024, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны.

    Глава государства под звуки траурного марша подошел к венку, склонив голову, за ним последовали ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии, передает ТАСС.

    Президент поправил на венке выполненные в цветах российского триколора ленты, на которых выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

    После этого Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину, минутой молчания.

    Коментарии (6)
    21 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о планах развивать ядерную триаду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжит развивать ядерную триаду, так как это является гарантией стратегического сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

    «В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

    Коментарии (3)
    21 июня 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин дал напутствие выпускникам военных вузов

    Путин призвал выпускников военных вузов всегда быть искренними патриотами Родины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов пожелал им всегда быть искренними патриотами Родины и образцово выполнять свои обязанности.

    «Граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники и, выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры, будете искренне патриотами Родины»,  – приводит ТАСС слова Путина.

    «Вы <…> впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины», — отметил Путин.

    Он напомнил, что маршал Георгий Жуков говорил, что для него «главным было служение Родине, своему народу».

    «И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». «Пусть эти слова легендарного маршала Победы послужат заветом и для вас, для всех офицеров России. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям, наставникам, вашим родным и близким», – добавил глава государства, процитировав Жукова.

    Коментарии (3)
    23 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. «От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», – отметил российский лидер, комментируя важность стабильной экономики Минобороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса за время проведения СВО на Украине значительно нарастили объемы производства вооружений и выполняют гособоронзаказ в срок, а иногда даже с опережением графика.

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 09:45 • Новости дня
    Кремль спросили о летнем отдыхе Путина

    Песков: Пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом, это пока неизвестно, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

    Коментарии (2)
    21 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин говорил о целях СВО, когда спросил, «не лучше ли идти до конца»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, говоря в Ханое об эскалации ситуации Западом и необходимости для России «идти до конца», имел в виду достижение целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как объяснил представитель Кремля, в проведении СВО, в достижении наших целей, передает ТАСС.

    На пресс-конференции в Ханое 20 июня Путин, говоря о том, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя, задал риторический вопрос: зачем бояться и не лучше ли в таком случае идти до конца?

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин: От армии зависит будущее России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    «От вооруженных сил сегодня очень многое зависит – имею в виду будущее нашей страны. Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте», – передает ТАСС Путина со ссылкой на фрагмент видеозаписи, которую приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали – все будет исполнено», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявлял, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается.

    Коментарии (0)
    21 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов – обладателей почетного звания «Город воинской славы», сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее политолог Наталья Линдигрин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что отношение Путина к ветеранам и исторической памяти – это пример для всех россиян.

    Коментарии (0)
    24 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин отправил благодарственное письмо руководству Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и Вьетнама были результативными, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил президент России Владимир Путин в письме руководству Вьетнама.

    «Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из благодарственного письма Путина президенту Вьетнама То Ламу и генсеку ЦК компартии республики Нгуен Фу Чонгу.

    Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение активной совместной работы России и Вьетнама по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Напомним, Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

    Коментарии (0)
    Главное
    Опубликованы имена погибших в Дагестане полицейских
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе
    ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ
    Литва разочарована нежеланием ЕС полностью разорвать отношения с Грузией
    В Абхазии задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе с Россией
    Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС

    Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор зависит от американских ракет

    «Песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками». Такими словами очевидцы описывают подробности трагедии, произошедшей в воскресенье на пляже под Севастополем: ВСУ нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, есть погибшие и раненые. Перед нами «терроризм в классическом понимании», говорят эксперты и указывают, кто и как за это должен быть наказан и как устранить в дальнейшем эту угрозу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как часть Германии сохранила особые чувства к России

    Германия оказалась расколотой. Как показали выборы в Европарламент, политические предпочтения граждан разделились по бывшей границе между ФРГ и ГДР. Свою роль в расколе играют ностальгия восточных немцев по советским временам, культурные традиции Пруссии, а также иные взгляды на религию и специфический опыт взаимодействия с русскими, который старшие поколения передают подрастающим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............