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    Украинский террор зависит от американских ракет
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником в России, погибшим от рук ваххабитов
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    Отец погибшей под Севастополем девочки: Буду мстить за каждого убитого ребенка
    Опубликовано видео с места проведения КТО в Дагестане
    Показаны последствия ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополю
    ВС России нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    31 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    11 комментариев
    24 июня 2024, 10:03 • Новости дня

    Эскадрилью F-16 ВВС Израиля отстранили от полетов из-за ошибок при ударах по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Армии обороны Израиля отстранило от полетов эскадрилью истребителей F-16 из-за ошибок во время нанесения ударов по сектору Газа, сообщила израильская радиостанция Kan.

    По ее данным, летчиков отстранили от полетов на три недели из-за атаки неверной цели, передает ТАСС.

    Ранее в результате удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 20 человек.

    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

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    23 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось обсуждение того, что в Севастополе во время атаки ВСУ не звучала воздушная тревога, инженер пояснил, что это может быть связано с тем, что удары наносились баллистическими ракетами.

    В Telegram-канале «Русский инженер» говорится, что «удар наносился баллистическими ракетами ATACMS, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землtй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Storm Shadow или «Нептун».

    «Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться, что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск», – указал он.

    Инженер добавил, что ПВО сумела отбить удар, если бы кассетный боеприпас сработал штатно, счет жертв шел бы на сотни.

    Он заключил, что «идеально уничтожить баллистическую ракету невозможно».

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

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    23 июня 2024, 17:18 • Новости дня
    Отец погибшей под Севастополем девочки: Я буду мстить за каждого убитого ребенка
    Отец погибшей под Севастополем девочки: Я буду мстить за каждого убитого ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потерявший девятилетнюю дочь заместитель мэра города Магадан Олег Аверьянов пообещал мстить за каждого пострадавшего при атаке ВСУ в Севастополе ребенка.

    «Я буду мстить за каждого ребенка, пострадавшего на этом пляже», – сказал Аверьянов, отец Софии, погибшей на пляже Севастополя, передает «Комсомольская правда».

    Напомним, в результате ракетной атаки ВСУ погибла дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, находившаяся с родителями на отдыхе в Севастополе.

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

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    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и то же подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаева. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

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    23 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    В силовых структурах назвали район пуска ракет по Севастополю

    В силовых структурах заявили, что ракеты по Севастополю запускались из района Николаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник также рассказал ТАСС, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

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    23 июня 2024, 22:27 • Новости дня
    После теракта в Махачкале МВД задержало главу Сергокалинского района Дагестана

    Tекст: Максим Попов

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, сообщило региональное управление МВД.

    По словам правоохранителей, в доме Омарова проводятся обыски. В настоящее время он дает показания, сообщило ТАСС.

    До этого стало известно, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы в Дагестане. Один из правоохранителей получил ранение.


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    23 июня 2024, 12:19 • Новости дня
    Трамп определился с будущим вице-президентом

    Трамп заявил, что уже выбрал вице-президента и он будет на дебатах с Байденом

    Трамп определился с будущим вице-президентом
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что уже выбрал кандидатуру вице-президента, он, вероятно, появится в сопровождении бывшего лидера страны на дебатах с президентом США Джо Байденом в четверг.

    Отвечая на вопрос журналиста NBC News, определился ли он с кандидатурой на пост вице-президента, Трамп ответил утвердительно, добавив, что о его выборе пока «никто не знает», но он будет на дебатах 27 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Post писала, что вспыльчивость и снижение когнитивных способностей могут стать теми недостатками президента США Джо Байдена, которыми может воспользоваться в свою пользу Дональд Трамп.

    Коментарии (7)
    23 июня 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: США несут ответственность за ракетный удар по Севастополю
    Минобороны: США несут ответственность за ракетный удар по Севастополю
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США несут прямую ответственность за ракетный удар по жилым кварталам Севастополя, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, который передал оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен.

    В Минобороны пообещали не оставить данные действия безответными.

    Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже на Учкуевке и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, передает ТАСС.

    Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.

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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    24 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    Во время террористических атак в Дагестане погибли 15 полицейских

    Глава Дагестана Меликов сообщил о более чем 15 погибших сотрудниках МВД в боестолкновениях

    Во время террористических атак в Дагестане погибли 15 полицейских
    @ kremlin.ru

    Tекст: Максим Попов

    Более 15 сотрудников полиции погибли в ходе боестолкновений с террористами в Дагестане, также жертвами боевиков стали несколько гражданских, сообщил глава республики Сергей Меликов.

    По его словам, всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь, передает ТАСС.

    Глава региона подчеркнул, что сотрудники полиции «с оружием в руках защищали мир и покой Дагестана». Боевики напали «на совершенно мирные объекты», передает РИА «Новости».

    Ситуация в Дагестане, где произошли теракты, контролируется органами госвласти и правоохранителями. С целью выявления всех «спящих ячеек» проводятся оперативные мероприятия. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, сказал Меликов. Он сообщил, что ликвидированы шесть боевиков.

    Пресс-служба главы региона сообщила, что 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

    Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщал, что нейтрализованы пять боевиков. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

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    23 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией

    Вице-канцлер Германии Хабек призвал Китай не продавать России товары двойного назначения

    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Китая товаров двойного назначения в Россию должны прекратиться, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Шанхае.

    Как пишет Financial Times (FT), товарооборот Китая и России в 2023 году побил рекорд и составил 240 млрд долларов. «Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина – товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», – отметил Хабек, передает РБК.

    Он также выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем и отметил, что тарифы Евросоюза до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами». «Есть место для обсуждения, – сказал он. – Я надеюсь, что в ближайшие дни Европейская комиссия и министр торговли Китая проведут переговоры».

    В субботу премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком, который находится с визитом в Китае.

    Ранее сообщалось, что страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила спецоперацию на Украине.

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    23 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка во время его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

    По его словам, Вьетнам всегда рассматривает США как стратегического партнера и готов работать с Соединенными Штатами для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства, что отвечает интересам народов обеих стран, передает ТАСС. Буй Тхань Шон также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».

    Критенбринк отметил в свою очередь, что в США придают большое значение и поддерживают центральную роль АСЕАН в делах региона и намерены и впредь уделять внимание продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН с США.

    В ходе встречи Буй Тхань Шон и Критенбринк обсудили конкретные меры по эффективной реализации целей развития двусторонних отношений, поддержки динамики развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, преодоления последствий войны, изменения климата и переход к чистой энергии.

    Сообщается также, что дипломаты подчеркнули важность урегулирования проблемы Южно-Китайского моря мирными средствами на основе соблюдения основополагающих принципов Устава ООН и международного права.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в глобальных цепочках поставок.

    Напомним, президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным, в ходе его визита во Вьетнам на минувшей неделе, заявил, что Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

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    23 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России

    Политолог Козюлин: В условия применения Россией ядерного оружие могут внести ввод войск НАТО на Украину

    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие. В документ могут быть внесены такие условия, как возобновление полноценных ядерных испытаний США или ввод войск стран НАТО на территорию Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России.

    «В нашей ядерной доктрине указано, что, если будет подтвержденный пуск ядерных ракет по нашей территории, это будет повод для того, чтобы применить ядерное оружие с нашей стороны. И Картаполов говорил как раз о возможном сокращении времени на принятие решения на ответный удар. Собственно, в этом смысле в доктрине вряд ли можно что-то еще радикально поменять», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

    «Картаполов указал, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. Что тут может подразумеваться? Думаю, это возобновление полноценных ядерных испытаний со стороны США или какой-то другой из стран НАТО. Также это может быть поставки Киеву определенных видов вооружения или ввод войск стран НАТО на территорию Украины. Неслучайно на днях президент Владимир Путин заявил, что для России поражение в ходе военной операции на Украине будет означать прекращение ее государственности, – подчеркнул спикер.

    «В общем, если Запад продолжит эскалацию, то Россия может изменить ядерную доктрину, и это будет способ Москвы продемонстрировать свою полную решимость в защите своей территории, своего народа и своего будущего. Как могут отреагировать другие страны? США, ЕС и Украина осудят, но больше никаких инструментов влияния на нас у них нет. Китай продолжит свой путь, будет наращивать свой ядерный арсенал, но осуждать Москву не будет, а призовет все стороны к деэскалации», – резюмировал аналитик.

    Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, сообщает РИА «Новости».

    «Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», – сказал парламентарий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

    При этом, отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет гарантированно уничтожен. При этом, по его словам, Россия продолжит развивать ядерную триаду, как гарантию стратегического сдерживания и баланса сил в мире.

    На этом фоне появились сообщения, что Соединенные Штаты приступили к модернизации ядерного арсенала, размещенного в пяти странах Европы, об этом рассказал руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. По его словам, старые ядерные боеголовки заменяются на более новые. Известно, что американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

    Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия, приведены в указе президента № 355. В документе обозначены четыре условия, первое – поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников. Второе – применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России (или) ее союзников.

    Третье – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. А также – агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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    23 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб в боестолкновении

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на подмогу и получил ранение в боестолкновении правоохранителей с боевиками в Дербенте, погиб, сообщило МВД по Дагестану.

    В МВД пояснили, что начальник отдела полиции прибыл «на подмогу к дербентским коллегам», но был тяжело ранен, медикам не удалось его спасти, передает ТАСС.

    Напомним, атаки боевиков произошли в Махачкале и Дербенте. Четверо нападавших ликвидированы. Сообщалось, что в результате теракта погибли девять человек.



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    23 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Малькевич отреагировал на задержание бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина
    Малькевич отреагировал на задержание бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина
    @ Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В России действует настоящая «информационная ОПГ», которая выполняет курируемую ЦИПСО работу по очернению политических и общественных деятелей. В частности, их кампания против меня – это месть за работу в развитии новых регионов, которая началась после запуска телеканала в Мелитополе», – рассказал газете ВЗГЛЯД журналист Александр Малькевич. Ранее в Петербурге задержали медиаменеджеров Илью Горбунова и Кирилла Метелева по подозрению в вымогательстве денег у Малькевича.

    «Против меня, по крайней мере с августа 2022 года, ведется большая информационно-диверсионная работа, которую курирует и реализует ЦИПСО. В эту кампанию закачиваются огромные деньги и другие ресурсы, в том числе – людские. Для этой деятельности ЦИПСО создало целую разветвленную сеть, в которую вовлечены иноагенты и различные так называемые либеральные СМИ внутри нашей страны», – рассказал Александр Малькевич, журналист, бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» в ответ на просьбу газеты ВЗГЛЯД прокомментировать историю с задержанием Горбунова и Метелева.

    «Цель этой кампании – очернить меня из мести за работу в развитии новых регионов, в частности на посту сопредседателя координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ, за создание новых СМИ в Запорожской и Херсонской областях», – пояснил он.

    «Кстати, работа против меня ведется не только в русскоязычном сегменте, выпускаются и материалы на английском языке, тут можно вспомнить так называемое «расследование», которое делали «Репортеры без границ», ну и каждую неделю выходят материалы на «мове». Теперь выяснилось, что у нас в стране действует настоящая «информационная ОПГ», работающая на деньги врагов», – подчеркнул спикер.

    «Началось все это, когда в августе 2022 года мы открыли телеканал в Мелитополе, а обострилось, когда я выдвинулся на выборах в Заксобрание Петербурга. Причем звучащие «обвинения» – в «распилах» и «мутных схемах» – совершенно безосновательны и не подкреплены никакими доказательствами. Однако эти публикации выходят сотнями и уже используются против меня в ходе избирательной кампании», – детализировал собеседник.

    Ранее стало известно, что в Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Им вменяют статью 163 УК РФ (вымогательство), пишет «Фонтанка». Задержание подтвердил и источник РИА «Новости». «Факт задержания Горбунова и Метелева – это факт», – сказал он. Следствие считает, что Метелев и Горбунов длительное время требовали денег у Александра Малькевича.

    По словам собеседника в правоохранительных структурах, попытки вразумить их остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы. Задерживали Горбунова и Метелева сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Следствие ведет МВД.

    Илья Горбунов – бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА «Новости». По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководил входящими в медиаструктуры Евгения Пригожина Telegram-каналами. 

    Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.

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