В результате удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 20 человек

В результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 20 человек

Tекст: Денис Тельманов

Об атаке сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной с октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 35 тыс., пострадали более 78,7 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.



Как говорится в заявлении Минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 35034, пострадали 78755 человек, за последние сутки в больницы Газы поступили 63 погибших и 114 пострадавших.

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что один из заложников, который находился в плену у представителей группировки ХАМАС, умер от ран, полученных при атаке Израиля.