«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.12 комментариев
В результате удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 20 человек
В результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 20 человек
ВВС Израиля нанесли авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли не менее 20 палестинцев.
Об атаке сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.
Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной с октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 35 тыс., пострадали более 78,7 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Как говорится в заявлении Минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 35034, пострадали 78755 человек, за последние сутки в больницы Газы поступили 63 погибших и 114 пострадавших.
Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что один из заложников, который находился в плену у представителей группировки ХАМАС, умер от ран, полученных при атаке Израиля.