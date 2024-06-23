Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
600 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом
592 автомобиля находятся в очередях на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Как говорится в сообщении, в очереди со стороны Керчи находится 256 транспортных средств, время ожидания – около часа, со стороны Тамани находится 336 транспортных средств, время ожидания также составляет около часа, передает ТАСС.
Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что Крымский мост не имеет значения с точки зрения военной логистики.