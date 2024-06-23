Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Вьетнам всегда рассматривает США как стратегического партнера и готов работать с Соединенными Штатами для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства, что отвечает интересам народов обеих стран, передает ТАСС. Буй Тхань Шон также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».

Критенбринк отметил в свою очередь, что в США придают большое значение и поддерживают центральную роль АСЕАН в делах региона и намерены и впредь уделять внимание продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН с США.

В ходе встречи Буй Тхань Шон и Критенбринк обсудили конкретные меры по эффективной реализации целей развития двусторонних отношений, поддержки динамики развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, преодоления последствий войны, изменения климата и переход к чистой энергии.

Сообщается также, что дипломаты подчеркнули важность урегулирования проблемы Южно-Китайского моря мирными средствами на основе соблюдения основополагающих принципов Устава ООН и международного права.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в глобальных цепочках поставок.

Напомним, президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным, в ходе его визита во Вьетнам на минувшей неделе, заявил, что Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.