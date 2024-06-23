Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка во время его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня, сообщило Вьетнамское информационное агентство.
По его словам, Вьетнам всегда рассматривает США как стратегического партнера и готов работать с Соединенными Штатами для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства, что отвечает интересам народов обеих стран, передает ТАСС. Буй Тхань Шон также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».
Критенбринк отметил в свою очередь, что в США придают большое значение и поддерживают центральную роль АСЕАН в делах региона и намерены и впредь уделять внимание продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН с США.
В ходе встречи Буй Тхань Шон и Критенбринк обсудили конкретные меры по эффективной реализации целей развития двусторонних отношений, поддержки динамики развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, преодоления последствий войны, изменения климата и переход к чистой энергии.
Сообщается также, что дипломаты подчеркнули важность урегулирования проблемы Южно-Китайского моря мирными средствами на основе соблюдения основополагающих принципов Устава ООН и международного права.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Вьетнам, который за последние несколько месяцев принял лидеров России, Китая и США, достиг триумфа в дипломатии и добился укрепления своего положения в глобальных цепочках поставок.
Напомним, президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным, в ходе его визита во Вьетнам на минувшей неделе, заявил, что Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.