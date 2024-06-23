Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Трамп определился с будущим вице-президентом
Трамп заявил, что уже выбрал вице-президента и он будет на дебатах с Байденом
Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что уже выбрал кандидатуру вице-президента, он, вероятно, появится в сопровождении бывшего лидера страны на дебатах с президентом США Джо Байденом в четверг.
Отвечая на вопрос журналиста NBC News, определился ли он с кандидатурой на пост вице-президента, Трамп ответил утвердительно, добавив, что о его выборе пока «никто не знает», но он будет на дебатах 27 июня, передает РИА «Новости».
Ранее газета The New York Post писала, что вспыльчивость и снижение когнитивных способностей могут стать теми недостатками президента США Джо Байдена, которыми может воспользоваться в свою пользу Дональд Трамп.