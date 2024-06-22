На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью
Смирнов: Силы ПВО сбили шесть ракет ВСУ над Курской областью
Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Врио губернатора поблагодарил военных и призвал население не приближаться к обломкам снарядов в случае их обнаружения.
Ранее ракету ВСУ российские военные сбили над Медвенским районом Курской области.