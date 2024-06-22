ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью

Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».