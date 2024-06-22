И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
Названа дата прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги
В Москве назначили дату прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом Никитой Цицаги назначена на субботу, 22 июня, и пройдет в Москве.
«Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», – передает РИА «Новости».
Напомним, что 16 июня военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ под Угледаром.
Позже глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что журналист погиб во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР.
МИД России потребовал от международных организаций осудить убийство военкора.