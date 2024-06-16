Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Пушилин рассказал подробности гибели в ДНР корреспондента Никиты Цицаги
Пушилин: Журналист News.ru погиб при работе в окрестностях Никольского монастыря в ДНР
Фотожурналист издания News.ru Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, при исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ, он погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ.