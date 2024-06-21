И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
ВСУ атаковали еще одну подстанцию в Энергодаре
ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре
Украинская армия нанесла удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре, в результате один трансформатор получил повреждения, сообщили власти города.
Часть города оказалась обесточенной, специалисты приступили к устранению проблемы, сообщила администрация Энергодара в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
В среду украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что повреждение подстанции повлияло на безопасность Запорожской атомной электростанции.