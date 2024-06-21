И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
В польском Освенциме начался пожар на химическом заводе
На предприятии по производству пенополистирола компании Synthos в польском городе Освенцим произошло возгорание, сообщил представитель пожарной службы Малопольского воеводства Хуберт Чеплый.
В 11.45 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода, где огонь охватил одно из помещений и крышу здания, передает ТАСС.
Пожарные команды приступили к тушению возгорания, но на данный момент локализовать его не удалось. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших отсутствует.
Ранее были арестованы девять человек, которые обвиняются в непосредственном участии в диверсиях «по запросу российских служб».