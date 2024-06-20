Директор Кушанашвили опроверг цирроз печень у телеведущего

Tекст: Алексей Дегтярев

Кушанашвили находится в реанимации, но его диагноз неизвестен, заявил Шестак ТАСС.

Он пояснил, что сообщение о циррозе печени не подтверждается, указал, что присутствовал при собрании врачей, медики не озвучивали слова «цирроз».

Изначально предполагалось отравление, но позже стало понятно, что это более серьезный недуг, потому телеведущего госпитализировали.

В беседе с «Газетой.Ru» Шестак пояснил, что Кушанашвили приехал в больницу сдавать анализы, и ему рекомендовали госпитализацию.

Он добавил, что у пациента наблюдается сильное вздутие живота. У него подозревают панкреатит, телеведущий остается в сознании, проходит самостоятельно УЗИ и передвигается по коридору сам.

В прошлом году СМИ сообщали, что Кушанашвили якобы увезли в Боткинскую больницу. Через некоторое время он опроверг эти сообщения.