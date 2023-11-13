Кушанашвили пригрозил «похоронить распространяющих грязные слухи»

Кушанашвили опубликовал видеообращение после сообщений о его госпитализации

Tекст: Антон Антонов

Кушанашвили заявил: «Гадкий жанр – говорить то, чего нет в природе». Он заверил, что «полон сил и огня» и «только начинает жить». «Я похож на хворого человека?» – приводит его слова ТАСС.

Журналист заявил, что он «в ярости», и пригрозил «похоронить тех, кто распространяет грязные слухи». В своих высказываниях Кушанашвили использовал ненормативную лексику, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, СМИ сообщили, что Кушанашвили вызвали скорую, когда он находился в ресторане в центре Москвы. Указывалось, что его увезли в Боткинскую больницу. Позднее в соцсетях журналиста появилось сообщение, что его «состояние стабилизировалось» и что он «находится в палате». Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко заявлял, что у журналиста в последнее время было много работы и «просто не выдержало сердце»