Отар Кушанашвили госпитализирован в Москве

Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в центре Москвы

Tекст: Антон Антонов

Находясь в одном из ресторанов на Пресне, Кушанашвили пожаловался на боль в груди. Кушанашвили 53 года, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает 5-tv.ru, Кушанашвили проводил вечер в ресторане за беседой с другом, который и вызвал медиков. Те провели ряд необходимых процедур прямо на месте.

Прибывшие медики увезли Кушанашвили из ресторана в Боткинскую больницу.

Позднее продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил, что у него в последнее время было много работы, и «просто не выдержало сердце», передает РИА «Новости».

Источник RT заявил, что Кушанашвили находится в тяжелом состоянии в реанимации.