Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.11 комментариев
Отар Кушанашвили госпитализирован в Москве
Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в центре Москвы
Журналисту Отару Кушанашвили вызвали скорую, когда он находился в ресторане в центре Москвы, сообщают СМИ.
Находясь в одном из ресторанов на Пресне, Кушанашвили пожаловался на боль в груди. Кушанашвили 53 года, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщает 5-tv.ru, Кушанашвили проводил вечер в ресторане за беседой с другом, который и вызвал медиков. Те провели ряд необходимых процедур прямо на месте.
Прибывшие медики увезли Кушанашвили из ресторана в Боткинскую больницу.
Позднее продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил, что у него в последнее время было много работы, и «просто не выдержало сердце», передает РИА «Новости».
Источник RT заявил, что Кушанашвили находится в тяжелом состоянии в реанимации.