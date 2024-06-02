Чибис показал на теле место удара ножом

Умер Артур Чилингаров

Умер депутат и полярный исследователь Артур Чилингаров

Tекст: Вера Басилая

Володин выразил соболезнования родным и близким политика, передает ТАСС.

Как отметил канале вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Чилингаров умер после продолжительной и тяжелой болезни.

Чилингаров – участник множества полярных экспедиций, член-корреспондент РАН, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963-м окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С.О. Макарова (сейчас Государственный университет морского и речного флота) по специальности «инженер-океанолог».

Доктор географических наук, защитил диссертацию на тему «Междисциплинарные проблемы Крайнего Севера Российской Федерации: географический аспект».

С 1969-го по 1974 год был замначальника высокоширотных воздушных экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26», начальником станции «Северный полюс –19», а также антарктической станции «Беллинсгаузен».

В 1986–1992 годах являлся зампредседателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. Руководител научной экспедициией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь» и трансконтинентальным перелетом в Антарктиду на Ил-76.

В 1985 года принимал участие в спасении судна «Михаил Сомов». За руководство операцией, проявленное мужество ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1993-2011 годах Чилингаров – депутат Госдумы I-V созывов. В 1993-2007 годах – зампредседателя Госдумы, в 2007–2011 годах – первый замруководителя фракции «Единая Россия». Во время работы в Думе продолжал организовывать и возглавлять экспедиции, занимался развитием арктического туризма.

С октября 2005-го по декабрь 2008 года был спецпредставителем президента России по вопросам Международного полярного года. С декабря 2008 года являлся спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

С ноября 2011-го по сентябрь 2014 года – член Совета Федерации.

С 2016 года был депутатом Госдумы VII–VIII созывов, членом фракции «Единая Россия». Входил в бюро высшего совета партии и комиссию партии по этике.

Был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина, «За морские заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Имел звание почетного профессора Государственного университета морского и речного флота им. Макарова.