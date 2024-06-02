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Международная детская организация присоединилась к фестивалю «Движения Первых»
Участники первого слета Международной ассоциации детских организаций (МАДО) из более 40 стран мира и всех регионов России побывали на фестивале «Движения Первых» – главного события Международного дня защиты детей.
Тема фестиваля, который проходит с 1 по 2 июня, – мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Основной площадкой проведения мероприятия стала выставка-форум «Россия».
Участники МАДО в рамках фестиваля приняли участие в экскурсиях по выставке-форуму «Россия», прослушали интерактивные лекции и встретились с известными людьми.
На мотивационной дискуссии «Достигай и побеждай с Первыми» школьники и студенты обсудили будущее спорта с российскими спортсменами, такими как призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, чемпион России по альпинизму Сергей Кофанов, футболист Дмитрий Сенников.
Авербух напомнил, что сейчас Россия находится в состоянии несправедливого отстранения спортсменов от мировых состязаний. «Здорово, что граждане других стран интересуются Россией и нашим отечественным спортом. Спорт всегда был местом объединения, местом, где выясняли, кто лучший, но после всегда жали друг другу руки. Мы обнимались и знали, что на следующем старте у каждого будет шанс обойти тех, кого не обошли сегодня», – отметил он.
Участники МАДО рассказали, что очень интересуются культурой России и учатся у российских деятелей культуры и спорта упорству и силе. Так, участник МАДО из Италии Пизани Джорджио признался, что встреча с российскими спортсменами вдохновила его.
Также российские и иностранные школьники поучаствовали в акции «Рисуем мечты на асфальте» и вышли с другими взрослыми и детьми на массовое Шествие мечтателей.
Итоги Слета будут подведены 2 июня. В формате стратегической сессии участники обсудят направления работы МАДО и возможность включения международного детского движения в текущий перечень проектов в рамках работы по сохранению наследия Всемирного фестиваля молодежи этого года.