На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.2 комментария
Жительница Белгородской области пострадала в результате украинского обстрела
Мирная жительница госпитализирована в результате украинского обстрела села Березовка Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. В результате «прямого прилета боеприпаса» повреждения получили надворные постройки и частный жилой дом.
Напомним, утром Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.