  • Новость часаКим Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и КНДР перешли на союзнические отношения
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку
    Путин рассказал Ким Чен Ыну о борьбе с империализмом США
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР
    Москва обсудила с партнерами размещение дальнобойного оружия
    США обещали поставить Тайваню истребители F-16V Block 70
    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета
    Мнения
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

    9 комментариев
    19 июня 2024, 09:59 • Новости дня

    Российские ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Белгороду

    Губернатор Гладков сообщил о новой атаке беспилотников на Белгород

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к региональному центру.

    Гладков отметил, что после отражения атаки средствами ПВО в поселке Майский были повреждены остекление веранды на территории одного из участков, а также фасад и окна в другом доме, говорится в Telegram-канале губернатора. О пострадавших на данный момент не сообщается.

    Как сообщалось ранее, в Белгородской области уничтожили три украинских дрона за час.


    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

    Коментарии (43)
    18 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку

    Заслуженный спасатель России рассказал, как выжить в штормовом море

    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если при купании захлестнуло волной и затянуло под воду, необходимо выплыть, вдохнуть как можно больше воздуха и поплыть от берега, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

    В Сочи прогуливающуюся в шторм по берегу моря девушку накрыло волной, после чего она пропала. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен данный инцидент. Поиск пропавшей ведется уже несколько дней.  Аналогичный случай произошел в Одессе – там девушку во время фотосессии смыло в море с пирса.  

    «Прыгать на волнах у берега во время волнения моря – занятие злодейское, далеко небезопасное, но не все это осознают. Поэтому, если действует штормовое предупреждение, то лучше воздержаться от купания, даже если отдых на море очень короткий. Во-вторых, необходимо обращать внимание на знаки на общественных пляжах. Как правило, если море представляет опасность, на берегу вывешиваются предупреждающие флаги красного цвета – купаться нельзя», – говорит Гофштейн.

    Тем не менее, продолжает специалист, если человека все же смыло волной с берега или с пирса, то ему необходимо постараться выплыть из воды и сделать глубокий вдох. «Набрали воздуха в легкие и начинаем быстро соображать. Плыть к берегу противопоказано – шанс выжить и у профессионального пловца невелик. Дело в том, что волны не закончатся – есть риск, что еще раз накроет у берега, а сил выплыть еще раз не будет. Поэтому лучше всего плыть от берега, где волнение моря не столь велико, где волна не ударит человека о дно и есть возможность удержаться на воде. Далее остается ждать помощь», – делится спасатель.

    «А если вы просто стали свидетелем того, как кого-то унесло волной с пирса или берега, то необходимо оперативно оповестить об этом спасательные службы и точно суметь объяснить, где это произошло. Самостоятельно бросаться спасать человека в море нельзя, иначе есть большой риск того, что спасать придется двоих», – заключил Гофштейн.

    В конце декабря в Таиланде во время купания 33-летнего туриста из России унесло волнами, после чего мужчину объявили пропавшим без вести. Через несколько дней тело туриста нашли на одном из пляжей острова Самуи.

    Коментарии (26)
    18 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Российская фехтовальщица предложила украинке ехать на фронт вместо соревнований

    Российская фехтовальщица предложила украинке поехать на фронт после ее отказа от рукопожатия

    Российская фехтовальщица предложила украинке ехать на фронт вместо соревнований
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо соревнований, после того как та отказалась ей пожать руку.

    «Если вы хотите проявлять свой характер и доказывать кому-то что-то, то делайте это вне спорта. Вон берите ружье и воюйте... А не разъезжайте в счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте», – заявила Гучмазова в интервью RT.

    Спортсменка отметила, что она давно знакома с Кривицкой и раньше у них были нормальные отношения, год назад украинская спортсменка спокойно пожимала руку. «Я не ожидала такого поведения. В этой ситуации они показали, что их стране по фигу до всех спортсменов», – подчеркнула Гучмазова.

    Фехтовальщица уточнила, что украинским спортсменам разрешили не пожимать руки коллегам, тогда как ее за это дисквалифицировали. При этом тренер фехтовальщицы из Украины пообещал россиянке разобраться в ситуации.

    Напомним, украинская шпажистка Елена Кривицкая отказалась пожимать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы по фехтованию, передает ТАСС.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

    Коментарии (24)
    18 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Столтенберг назвал выводы НАТО о визите Путина в КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса «глобальный характер» безопасности и важность партнерства с Азией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.

    «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – отметил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому также будут усиливать сотрудничество со странами Азии.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Владимир Путин также посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    В КНДР Путин намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.

    Коментарии (28)
    18 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы

    Политолог Рар: Тандем воинствующих женщин фон дер Ляйен и Каллас во главе Европы ухудшит отношения с Россией

    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правоцентристская Европейская народная партия по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте. Поэтому вероятность переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК высока. На место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС не смогли определить ключевые должности в блоке.

    «Каждый раз, когда в Евросоюзе начинаются кадровые перестановки, за кулисами стартуют торги за ключевые должности. Причем торгуются все: и лидеры стран – членов ЕС, особенно Германии, Франции и Италии, и фракции в новоизбранном Европарламенте. У каждого ярые амбиции, ведь европейские политики будут занимать свои посты пять лет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, у Урсулы фан дер Ляйен по-прежнему хорошие шансы остаться во главе Еврокомиссии. «Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте, опередив социал-демократов, либералов и даже ультраправых. Поэтому фон дер Ляйен может быть переизбрана еще на пять лет», – уточнил собеседник.

    «Председатель Европейской комиссии – самая важная должность, которую можно занять после европейских выборов. Председателю подчиняются около 32 тыс. еврократов, которые, среди прочего, вносят предложения по новым законам ЕС и следят за соблюдением договоров. Кроме того, глава ЕК присутствует почти на всех крупных международных саммитах, таких как G7 или G20», – пояснил Рар.

    Политолог прогнозирует: кандидатура фон дер Ляйен не будет согласована, пока амбиции других фракций Европарламента не будут удовлетворены. Так, «торги» идут и за другие главные должности в блоке. «Пост главы Евросовета, по всей видимости, займет бывший премьер Португалии Антониу Кошта от социалистического блока. Между тем на место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе», – напомнил спикер. «Если во главе Европы окажется тандем воинствующих женщин – фон дер Ляйен и Каллас, то стоит ожидать, что отношения ЕС с Россией дальше будут ухудшаться», – считает Рар.

    Ранее лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые должности в блоке после выборов в Европарламент. Об этом по итогам неформальной встречи в верхах сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Наиболее острым стал вопрос о будущем главе Еврокомиссии. Занимающая с 2019 года этот пост Урсула фон дер Ляйен надеется получить одобрение на второй срок.

    На прошлой неделе она получила поддержку от трех самых влиятельных членов блока – Франции, Германии и Италии. При этом некоторые участники союза считают такой выбор не лучшим. Фон дер Ляйен обвиняют, в частности, в злоупотреблении полномочиями и отсутствии координации с лидерами ЕС по вопросу антироссийских санкций.

    Как сообщала газета Politico, глава Евросовета Шарль Мишель, занимавшийся подготовкой встречи 17 июня, хотел вовсе исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей. По информации издания, некоторые чиновники подозревают, что Мишель «придумывает схему, чтобы включиться в гонку за должность следующего главы внешней политики ЕС». Однако такое его поведение вызвало раздражение у других еврочиновников.

    На частном ужине в Брюсселе 17 июня также обсуждались кандидатуры главы дипломатии ЕС и главы Евросовета. На пост главного дипломата блока, который сейчас занимает Жозеп Боррель, претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В ее пользу уже высказалась Финляндия. «Каллас из нашего региона, мы ее знаем, она очень близка нам по духу», – сказал глава финского правительства Петтери Орпо, его слова приводит ТАСС.

    В числе других возможных кандидатов Politico также выделяет бельгийского экс-премьера Софи Вильмес, министра иностранных дел и бывшего главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля, главу польского МИД Радослава Сикорского и министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.

    Что касается должности главы Евросовета, наиболее вероятным претендентом на этот пост является бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Как пишет Guardian, альтернативным кандидатом на эту должность была премьер-министр Дании Метте Фредериксен, однако из-за жесткой позиции в отношении миграции она не пользуется широкой поддержкой внутри своей европейской фракции социал-демократов. Кошта же, наоборот, вызывает уважение у членов Евросоюза и, будучи выходцем из Южной Европы, соответствует критериям.

    Коментарии (20)
    18 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети появилось видео того, как девушку на берегу Черного моря в Сочи унесло волнами, поиски пропавшей ведутся уже несколько дней, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО).

    Информация о пропаже девушки поступила 16 июня в экстренные службы, начался поиск, была обследована зона берега Центрального района, акватория от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка, сообщили в ЮРПСО РИА «Новости». Во вторник поиски начали в новых зонах.

    В Сети также опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлено, как эту девушку унесли мощные волны. Была обследована акватория Лазаревского района.

    До этого в ЮРПСО указывали, что поиском заняты 10 спасателей, работа осложнена штормом в море, потому ее приходится прерывать.

    Коментарии (16)
    18 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя

    Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Днепрогэс полностью выведена из строя, станция не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский и использовали для своих военных нужд ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что машинные залы и распределительные станции Днепрогэс вышли из строя, а сама плотина ГЭС не пострадала.

    Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений.

    Коментарии (8)
    18 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»

    На Украине прошли похороны «Призрака Киева» Коренчука

    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице похоронили летчика Валентина Коренчука с позывным «Бджоляр» («Пчеловод»), пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Коренчук случил в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, которая получила прозвище «Призраки Киева», передает «Российская газета». На его счету более 80 боевых вылетов.

    Коренчук погиб в апреле этого года. Как и где это произошло, не уточняется.

    На прошлой неделе ВС России уничтожили три украинских боевых самолета.

    Коментарии (14)
    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

    Коментарии (18)
    18 июня 2024, 19:04 • Новости дня
    В Германии заявили о превращении Украины в перевалочный пункт террористов

    Глава контрразведки ФРГ Хальденванг: Исламисты использовали Украину как перевалочный пункт на пути в ЕС

    В Германии заявили о превращении Украины в перевалочный пункт террористов
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка «Вилаят Хорасан» («Исламское государство в провинции Хорасан», ИГПХ), связанная с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), использовала Украину как перевалочный пункт для своих боевиков на пути в Европу, сообщил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг.

    Как указал Хальденванг на пресс-конференции, ИГПХ «удалось переправить своих сторонников в Западную Европу под видом беженцев с Украины, которые сейчас находятся в разных странах», передает ТАСС.

    По его словам, ИГПХ смогла объединить вокруг себя множество радикалов и представляет собой на данный момент наибольшую угрозу безопасности из всех действующих исламистских группировок. Группировка призывает к совершению «крупных терактов», добавил глава контрразведки.

    Между тем министр внутренних дел Нэнси Фезер сообщила, что за последние месяцы правоохранительным органам удалось задержать нескольких исламистов и, возможно, предотвратить теракты. Она подчеркнула, что министерство работает над тем, чтобы в будущем можно было депортировать радикалов в такие страны, как Афганистан и Сирия. По данным органов безопасности ФРГ, в стране около 27 тыс. человек могут быть отнесены к категории радикальных исламистов.

    Ранее сообщалось, что спецслужбы Турции помогли предотвратить теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам. Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан».

    Коментарии (30)
    18 июня 2024, 19:54 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал причину массового заражения ботулизмом

    Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах России

    Роспотребнадзор назвал причину массового заражения ботулизмом
    @ Наталья Айриян/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роспотребнадзор сообщает, что причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио».

    В ведомстве уточнили, что опасной продукцией является «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Отмечается, что фасоль для него поставляли ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область), которые не уведомили о начале деятельности и допустили выпуск некачественной продукции, передает «Интерфакс».

    Всего ведомство выявило девять компаний, которые производили и продавали салаты с зараженной фасолью, шесть из них не уведомили о начале деятельности. «Работа всех этих предприятий приостановлена», – подчеркнули в Роспотребнадзоре, пишет РИА «Новости».

    Вся зараженная продукция изъята из оборота. Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования и противоэпидемические мероприятия.

    Ранее в Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также в столице задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.

    Коментарии (18)
    18 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    СМИ назвали имя следующего генсека НАТО

    NOS: И. о. премьер-министра Нидерландов Рютте станет новым генсеком НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса, сообщила нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

    По данным источников NOS, единственный соперник Рютте президент Румынии Клаус Йоханнис в скором времени отзовет свою кандидатуру, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия влияет на выборы нового главы НАТО. Полномочия нынешнего генсека альянса Столтенберга заканчиваются в октябре.

    Коментарии (13)
    18 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    NI: Запад рискует вступить в прямой конфликт с Россией

    Обозреватели NI предупредили о глобальном противостоянии между Россией и США из-за Украины

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны достигли поворотного момента в вопросе оказания военной помощи Украине, сообщает National Interest.

    Как отметили обозреватели, США вместе с союзниками по НАТО одобрили использование американского оружия для ударов по целям на территории России. Однако перспектива присутствия инструкторов альянса в зоне боевых действий создает ситуацию с повышенным риском. Если американские, французские или другие военные окажутся на территории Украины, они могут стать уязвимыми для преднамеренных или случайных ударов со стороны российских военных, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта не только может поставить под угрозу жизнь американских граждан, но и втянуть США в более широкую конфронтацию с Россией, говорится в материале.

    Как сообщалось ранее, обозреватель Forbes предостерег украинских летчиков от полетов в зоне спецоперации.


    Коментарии (14)
    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

    Коментарии (6)
    18 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Названа самая дорогая компания в мире

    Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

    Названа самая дорогая компания в мире
    @ Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский производитель процессоров Nvidia стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft по капитализации, следует из данных торгов.

    По данным торгов на 20.04 мск цена акций Nvidia выросла на 3,3%, до 135,41 доллара за штуку, что стало новым историческим максимумом. В этот момент капитализация компании достигла 3,328 трлн долларов, опередив Microsoft, чья рыночная стоимость составила 3,322 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на третьем месте по капитализации находится Apple с показателем 3,281 трлн долларов.

    Коментарии (15)
    Главное
    АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море
    В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове
    Российские конструкторы усовершенствовали защиту танков Т-72Б
    Американец получил реальный тюремный срок во Владивостоке
    Стало известно состояние выжившего при штурме ростовского СИЗО террориста
    Пропавшую в Кузбассе 12-летнюю школьницу нашли убитой в колодце
    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти

    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР перешли на союзнические отношения

    Главным событием визита Владимира Путина в КНДР станет подписание лидерами двух стран договора о стратегическом партнерстве. Документ позволит резко углубить отношения в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах. Как отмечают эксперты, такое партнерство будет приравнено к союзным действиям, но без ограничения суверенитета сторон. В каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество и как на это отреагирует Запад? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии

    Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, саммит в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............