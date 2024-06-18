Дела об отравлении россиян передали в главное управление СК

Tекст: Алексей Дегтярев

Собранные данные свидетельствуют, что все пострадавшие в Москве, Нижегородской области, Татарстане употребляли в пищу продукцию одного производителя, по этой причине Бастрыкин решил передать дела в производство Главного управления СКР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дела расследуются по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Москве в больницы за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, в Нижегородской области госпитализировали 14 человек, включая одного несовершеннолетнего. В Татарстане 10 человек отправили в медучреждение, восемь из них находятся в реанимации.

Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли салат, чьим изготовителем является ООО «Локалкитчен».

Следственные действия проводятся с задержанным гендиректором «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антоном Лозиным, главой отдела качества «Локалкитчен» Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиром Шином.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Назначены экспертизы, выясняется, куда еще могли поставить опасную продукцию, а также устанавливаются иные пострадавшие.

В Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также в столице задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.