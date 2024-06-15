Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
Названа продукция, которой могли отравиться люди в Москве
Роспотребнадзор предупредил о риске употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком»
Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт», сообщили в ведомстве.
Все отравившиеся в Москве люди употребляли в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Оборот продукции производителей «Локалкитчен» и «Гастропорт» приостанавливается до окончания расследования, а уже купленную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу, следует из сообщения на сайте ведомства.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.