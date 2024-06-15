Названа продукция, которой могли отравиться люди в Москве

Роспотребнадзор предупредил о риске употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком»

Tекст: Вера Басилая

Все отравившиеся в Москве люди употребляли в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Оборот продукции производителей «Локалкитчен» и «Гастропорт» приостанавливается до окончания расследования, а уже купленную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу, следует из сообщения на сайте ведомства.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.