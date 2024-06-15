Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
Роспотребнадзор начал расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм
Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у нескольких человек, выясняются поставщики и производители продукции, которая могла вызвать отравление, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что все пострадавшие находятся в больнице, проходят лечение и находятся под наблюдением врачей. Поставка и реализация продукции, которая, возможно, стала причиной отравления, приостановлена, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в больницу с подозрением на ботулизм попали четыре человека, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии, но речь о массовом заболевании не идет.
Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, причиной которого чаще всего служат консервированные продукты в банках, ветчина с толстым слоем жира, препятствующем проникновению воздуха в толщу продукта, окорок, колбаса. Также ботулизм вызывают рыбы осетровых пород.