Роспотребнадзор начал расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что все пострадавшие находятся в больнице, проходят лечение и находятся под наблюдением врачей. Поставка и реализация продукции, которая, возможно, стала причиной отравления, приостановлена, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в больницу с подозрением на ботулизм попали четыре человека, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии, но речь о массовом заболевании не идет.

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, причиной которого чаще всего служат консервированные продукты в банках, ветчина с толстым слоем жира, препятствующем проникновению воздуха в толщу продукта, окорок, колбаса. Также ботулизм вызывают рыбы осетровых пород.