Стоимость поездки на такси в Москве резко выросла из-за ливня

Tекст: Алексей Дегтярев

Приложение «Яндекс такси» указывает, что в городе заказов стало в разы больше из-за плохой погоды, передает ТАСС. Отмечается, что цена на поездку увеличилась в два с половиной – три раза.

В «Ситимобиле» также отмечается, что спрос выше обычного, цены повышены «для привлечения большего числа водителей» и обеспечения высокой скорости подачи автомобилей.

Ранее в понедельник главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час.