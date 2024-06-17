Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Стоимость поездки на такси в Москве резко выросла из-за ливня
Цена поездки на такси в столице подскочила в несколько раз из-за обрушившейся непогоды в понедельник вечером.
Приложение «Яндекс такси» указывает, что в городе заказов стало в разы больше из-за плохой погоды, передает ТАСС. Отмечается, что цена на поездку увеличилась в два с половиной – три раза.
В «Ситимобиле» также отмечается, что спрос выше обычного, цены повышены «для привлечения большего числа водителей» и обеспечения высокой скорости подачи автомобилей.
Ранее в понедельник главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час.